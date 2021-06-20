〈觀察〉後疫情時代零接觸成新常態 銀行比拚數位業務

本土疫情意外拉抬國銀數位業務動能，因應防疫零接觸需求，金融業除縮短分行營業時間「避疫」外，也順勢行銷自家數位通路，加碼放送優惠，鞏固既有客戶，順便跟新客戶招手。

防疫期間，如何降低人際接觸與人流移動成當務之急，為避免客戶疫情期間持續湧入實體分行，銀行除祭出人流控管外，也趁勢推動數位通路業務，期盼在防疫期間維繫既有的業務動能。

以這幾年最熱門的數位帳戶來說，包括一銀、永豐近期不約而同將行銷重點聚焦數位帳戶，以一銀來說，旗下的 iLEO 數位帳戶目前累計開戶數已經超過 60 萬戶，在全體國銀中排第四，並位居公股銀行之冠。

為鼓勵民眾多利用自家數位通路，一銀也在疫情期間乘勝追擊，日前宣布將 iLEO 夢想帳戶的優利活儲活動延長至今年底，在留住老客戶之餘，也盼能吸引更多新客上門。

永豐銀的數位帳戶「大戶 DAWHO」除了整合存款、信用卡、投資、證券等核心產品外，也積極擴展理財生態圈，而為因應數位帳戶市場競爭激烈，永豐銀也日前也宣布，數位帳戶優惠將延長至今年底。

另外，渣打銀行因應疫情降低人際接觸訴求，也用親晤親簽改成視訊軟體錄影錄音之方式，保戶不必出門即可與業務員完成視訊投保作業，客戶可以先透過電話確認投保意願後，再預約視訊時間、以線上視訊錄影錄音的方式取代客戶親臨分行進行確認流程，客戶再將要保相關文件寄回分行即可立即投保。

新冠肺炎疫情不僅改寫人類生活模式，且這種遠距、視訊溝通模式很可能成為未來生活的新常態，銀行除了比拚優惠鞏固客戶群外，還須進一步思考，如何減低人際接觸業務模式，逐漸轉進線上作業。