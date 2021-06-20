疫苗險難理賠？專家建議：從發生機率與彌補損失評估

打疫苗猝死案例頻傳，是否該投保疫苗險轉嫁風險，台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元表示，疫苗險必須嚴重到住院才能獲得理賠，但是據統計，打 AZ 血栓機率只比雷劈高一點點，若要投保疫苗險，可先從發生機率、要彌補什麼損失等來評估是否投保。

劉北元表示，一般民眾規劃疫苗險前，應釐清「疫苗險的理賠標準」，以及「自身醫療險保障是否足夠」兩大盲點，確認有需求再投保，才能發揮效益。

劉北元指出，從投保目的來說，會想為自己規劃疫苗險，是為了轉嫁疫苗施打後出現不良事件，因而會發生的損失。這種損失一個是工作收入損失，另一個則是醫療費用支出。

尤其是面對近期因疫苗注射而猝死的案例頻傳，民眾難免會急著想要購買疫苗險，來為自己增加保障，但是，許多人卻忘了思考自己是否真的需要投保疫苗險，劉北元說，目前市面上疫苗險的理賠項目，多數都從住院開始提供，也就是說，若不是嚴重到需要住院，疫苗險理賠不會被啟動。

劉北元進一步指出，根據《天下雜誌》報導，英國溫頓風險中心（winton centre for risk and evidence communication）所做的分析比較，截至 4 月底的英國臨床資料，60-69 歲的人，施打 AZ 疫苗產生血栓的機率是百萬分之 8，而在低暴露情況中，死於新冠肺炎的機率是百萬分之 141，死於交通意外的機率是百萬分之 23，被雷打到的機率則是百萬分之 1。

因此，施打 AZ 疫苗產生血栓的機率，大約比被雷打到的機率略高一些；但比死於交通意外低，劉北元提醒，對於想要投買疫苗險的人來說，到底該不該投保，可從上述各種情境的發生機率，加以評估。

其次，因為疫苗不良事件可能導致工作收入損失，但大多數的疫苗險未將其納入理賠範圍，若是非常重視工作收入的人，想投保疫苗險前，應問清楚保單的承保範圍是否以住院為理賠的要件，以及是否有涵蓋工作收入損失的補償。

劉北元指出，從保障內容來說，目前疫苗險的理賠項目大致上有住院日額、慰問金、加護病房增額給付及喪葬費用。

不過，據保險局統計，喪葬費用補償並非每家都有。而劉北元也表示，住院日額項目，對於平日就已經相當重視醫療險的人來看，似乎並無絕對的必要性，因為一般醫療險的保障在被保險人出現疫苗不良事件時，也會被啟動，因此，只有尚未購買醫療險、或是保障額度偏低的人，才真正需要考慮投保疫苗險。