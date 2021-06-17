〈國內疫情升溫〉防疫保單理賠近3億元 疫苗險每天熱賣超過1.58萬張

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，金管會保險局今 (17) 日更新「防疫保單」最新統計，防疫保單已理賠 3522 件，理賠總金額已達 2.72 億元，其中，光是台產熱賣的防疫神單，申請理賠件數就達 2429 件，理賠金額為 2.4 億元。至於疫苗險也隨著疫苗開打而熱賣，這半個月以來，疫苗險每天平均賣出 1.58 萬張。

據保險局統計，到 6 月 16 日為止，產險業共承保 674 萬件防疫保單，保費收入 38.72 億元，已理賠 3522 件，理賠總金額已達 2.72 億元，其中今年熱賣的台灣產物防疫神單，已理賠 2429 件，占所有防疫保單理賠件的 69% 左右，理賠金額 2.4 億元，占比更高達 88%；且與保險局 8 天前公布數字相比，台產理賠件數短短 8 天就激增 749 件

另外，隨著疫苗開始陸續施打，民眾投保疫苗險的件數亦快速成長，截至 6 月 16 日為止，疫苗險已投保 56.2 萬件，保費收入 1.61 億元，比 5 月底時增加 25.3 萬件左右，等於這半個月以來，疫苗險每天平均賣出 1.58 萬張，目前已有 2 件理賠案，理賠金額為 1.1 萬元，但並非身故理賠。

疫苗險主要理賠施打疫苗後出現不良反應的醫療或相關費用，有富邦產險、安達產險、兆豐產險、和泰產險四家公司推出疫苗險保單，其中，安達、兆豐、和泰都有身故喪葬費用補償金，富邦產則沒有。