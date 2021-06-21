長者猝死頻傳 和泰產險放寬80歲可保防疫險、疫苗險

各縣市疫苗接種計畫如火如荼地展開，不過，近期陸續傳出長者施打疫苗後產生不良反應甚至猝死的個案，有鑑於此，和泰產險宣布，為讓長者安心打疫苗，即日起，放寬防疫險及疫苗險的投保年齡至 80 歲。

據指揮中心資料顯示，國內疫情從去年至今，確診者年齡層偏高，超過 3 成是 60 歲以上，且 75 歲以上確診者死亡比率更超過 22%，近日雖發病日流行曲線已漸趨緩，但長者的染疫風險仍不可忽視。

指揮中心仍鼓勵長者接種疫苗，除保障個人免於罹病，亦可降低併發重症及死亡機率，更可建立群體的免疫力，預防病毒傳播，整體考量仍建議符合疫苗接種順序的民眾，依照通知前往接種疫苗。

為讓長者安心接種疫苗並擴大對長者的保障，和泰產險自即日起，將疫苗險及法定傳染病保障綜合保險 (防疫險) 的投保年齡放寬至 80 歲，網路投保也在系統調整後，於今 (21) 日上線。

和泰產險表示，專案內容包含疫苗接種後，出現不良事件的保障，如：住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金、喪葬費用補償等，也包含因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置之保障，如確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等，投保不分性別、不限職業類別，皆可投保。

和泰產險進一步表示，該公司推出多種防疫專案包含網路投保、線下個人專案、企業專案等，民眾可依照自身的風險考量作選擇，或洽詢服務專員來提供專業建議及服務。