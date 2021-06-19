Netflix Q2新增訂閱恐再未達標 分析師：這回不用擔心！

Netflix (NFLX-US) 本季訂閱戶成長恐再度不達標，但 KeyBanc 資本市場公司分析師認為，這回不需要擔心了。

Netflix 第一季新增訂閱 400 萬人，遠低於公司目標的 600 萬人，且預期第二季只會新增訂閱 100 萬人。Netflix 的理由是，因為新冠疫情導致製作延遲，所以平台上的新節目減少，導致新增訂閱放緩。分析師 Justin Patterson 指出，未來幾個月 Netflix 的新片陣容仍然清淡，且經濟重啟會讓大眾離開居家環境，並在夏天開啟旅行。

出於這些原因，Patterson 甚至認為 Netflix 第二季新增訂閱人數低於該公司自家預期，第三季財測也可能疲弱。

儘管如此，Patterson 仍樂觀看漲 Netflix ，因為 Netflix 兩大強檔電視劇《紙房子 (Money Heist)》和《獵魔士 (The Witcher)》可能會及時回歸，迎接休假歸來的觀眾。《紙房子》將分為兩卷，分別於 9 月和 12 月發布，而 Patterson 預期下一季《獵魔士》可能會在 11 月或 12 月發布。

Netflix 預期今年在原創內容上花費 170 億美元，相較去年迪士尼則僅支出 10 億美元。

Patterson 表示，耐心是關鍵，該公司是產業領導者，有實現年化 EPS 成長超過 30% 的潛力。

此外，訂閱成長放緩不太可能實際挫傷 Netflix 的財務狀況，因為每 100 萬訂閱戶的差異對營收基礎的影響不到 1%。他估計第二季 EPS 3.16 美元。

Patterson 重申了對 Netflix 股票「加碼」的評級，目標價 650 美元，意味著現行股價還有約 30% 上漲空間。

Netflix 週五上漲 2.43 美元或 0.49%，收 500.77 美元。