分析師：YouTube營收有望在2021年與Netflix持平

谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 是全球最大線上影音平台。分析師認為，如果 YouTube 依照最近幾季的表現持續發展，今年底 YouTube 營收將有望與 Netflix(NFLX-US) 持平。

據谷歌母公司 Alphabet 周二 (27 日) 發布的第一季財報顯示，YouTube 在該季度的廣告營收為 60.1 億美元，遠高於去年同期的 40 億美元，年增 49%，是 Netflix 年增率 24% 的近兩倍。Netflix 預估下一季的成長將放緩至 19%。

分析師表示，如果按照目前的成長軌跡，YouTube 今年的營收預估將達 290 億美元至 300 億美元之間。根據 Refinitiv 調查的分析師平均預期，Netflix 今年營收預估將達 297 億美元。

根據皮尤研究中心 (Pew Research Center) 的報告顯示，YouTube 是疫情下的最大贏家。在 2019 年，YouTube 平台的使用率佔美國成年人 73%，到 2021 年增長到 81%，帶動 YouTube 的廣告收入大幅提升。

疫情衝擊下，民眾被迫待在家中，有更多人的生活轉向網路，在 YouTube 平台觀看影片時，也會通過 Google 搜尋外送和雜貨物品配送。

YouTube 主要靠廣告營利，Netflix 的營收則幾乎全部來自付費訂閱用戶。從用戶數量上來看，Netflix 擁有較多的訂閱用戶，不過從觀看時長來看，YouTube 似乎更勝一籌，數據顯示，YouTube 用戶每日觀看時間達到 10 億小時，而 Netflix 用戶的每日觀看時間則達到 4 億小時。

谷歌商務長 Philipp Schindler 在財報電話會議上表示，YouTube 很可能在未來帶來巨大的商業價值，有機會成為品牌觸及用戶的一個重要平台。