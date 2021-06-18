【安聯投信】多空雜陳 台股維持高檔震盪 周線連五紅

受到國內外多空消息雜陳的干擾下，18 日台股維持高檔震盪，部分指標權值股走勢暫歇，倒是航運族群則是受到近一周波羅的海指數 (BDI) 大漲逾兩成提振下，表現強勢。終場大盤下跌 72.07 點，收在 17318.54 點。成交量明顯放大至 5380.31 億元。周線連五紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場持續反覆消化包括：企業盈餘年增率將隨基期提高而走低、美國聯準會利率政策趨緊預期、後疫情供需變化下的庫存調整、國際美元走勢與資金移動等變數，短期股市在籌碼紛亂的背景中略顯疲態。

廖哲宏指出，不過從中期來看，新的產品應用、各地陸續回歸常態的經濟需求等，仍可支撐維持向上的基本面，中期股市仍無看淡的理由；至於關於疫情的干擾，雖然台股早已克服第三級疫情警戒衝擊，但受到環境變化影響，短期間亦不免隨國際股市轉為盤整格局。

在類股部分，廖哲宏表示，強勢獲利能力維持海運股為多頭重心，在布局下半年投資機會思維中，則以伺服器、網通、IC 載板、PCB 相關、功率元件、IC 設計的表現較佳；相對來看，上半年表現亮眼的面板股則由強轉弱；在非電部分，運輸類股表現亮眼，企業支出回升受惠的概念亦多有表現。

近期包括通膨預期以及美國聯準會緊縮時程表成為擾亂市場的雜音，從國際市場反應、再對應到台股，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，這是威脅、也是機會，可以伺機布局金融股，或可等待回檔時的好買點。通膨預期帶動了上半年原物料股的大幅上揚，但也壓抑與利率走勢敏感的電子股表現。

蕭惠中表示，我們認為聯準會縮表的另外一項重要條件是實質經濟回升，若聯準會有提前調整縮表的時程表，其實反而可做為股市正向基本面的重要指引，建議反倒應該趁此際回檔之際、伺機進場佈局，目前正在持續等待年底聯準會是否改變政策風向。

就題材面，蕭惠中表示，在電子方面，相對傳產股漲幅，基本面並未轉差的電子股正迎接籌碼轉進，而第三季的需求變化至關重要；在傳產部分，近期國際美元轉強，原物料股走勢承壓，現階段投資團隊關注的焦點仍是運價、商品價格的變化；在金融面，則是利差溫和回升中。

就資金面和技術面，蕭惠中表示，大盤價漲量縮，每日當沖比例居高不下，電子股成交比重回降至四成，短線上航運股成為盤面主流，顯現市場焦點在看短不看長，要留意投資人的追價意願與大盤波動對股價的負面影響。未能放量前，預期大盤以維持盤整格局的機率較高，因此以下半年基本面變化、聚焦明年展望來尋找低基期的個股是不錯的投資策略。

【安聯投信 獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。