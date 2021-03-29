轉投資布局有成 晟德去年轉盈 每股賺8.5元

晟德 (4123-TW) 雖然本業受到疫情衝擊，不過轉投資公司營運有成，去年稅後純益 37.86 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 8.5 元；董事會通過去年盈餘分配案，擬配息 2.5 元，包括現金股利 1.5 元與股票股利 1 元，以今日收盤價 68.8 元估算，現金殖利率 2.18%。

晟德去年營收 7.17 億元，年減 50.17%；毛利率 48.85%，年增 5.74 個百分點；營利率 - 65.8%，虧損較 2019 年擴大；稅後純益 37.86 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 8.5 元。

晟德表示，公司已轉型成生技控股公司，隨著轉投資公司陸續獲得資本市場青睞，集團流動性資產大幅提升，同時推動集團獲利成長，未來持續過併購或引進策略投資人等方式，強化集團競爭力，目標 2025 年前打造 7-8 個市值 300 億元的生技獨角獸企業。

晟德轉投資公司營運發展方面，澳優 (1717-HK) 去年營收人民幣 79.86 億元，年增 18.6%，稅後純益人民幣 10.04 億元，年增 14.3%；澳優除推出多樣營養保健品新品外，也布局特殊醫學用途食品，此外，近期也跨入精準營養健康管理服務，並與兩岸學校及醫院合作，開發出華人基因資料庫，提供消費者營養解決方案。

博晟生醫 (6733-TW) 共有兩大技術平台，包括兩相軟骨修復植技術 (BiCRI) 與骨生長因子 (OIF)，其中，BiCRI 已於臺中榮民總醫院治療數位病人，且正加速拓展至全國據點；OIF 平台開發的開放性脛骨骨折產品，已取得美國 FDA 核准執行一 / 二期臨床試驗許可，預計 2022 年完成收案。