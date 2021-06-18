美國8000萬劑疫苗送誰? 白宮近日定案

美國總統拜登日前宣布要免費向國外捐贈 8000 萬劑的新冠疫苗，最新消息指出，白宮近日內將決定分配對象，至於疫苗會何時送達，美國方面表示，只等對方國家做好接收準備，就會立即送出疫苗。

美國總統拜登今 (2021) 年 5 月中宣布，要在 6 月底前捐出 8000 萬劑新冠疫苗，目的是要協助全球抗疫，後來 6 月初的時候，白宮也發聲明表示，第一波釋出 2500 萬劑疫苗當中、有 75% 將透過新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX) 進行發送。

白宮在當時也明確表示，剩下的 5500 萬劑疫苗會在 6 月結束前做出決定。

根據《路透社》17 日 (週四) 報導，白宮防疫協調官齊安茲 (Jeff Zients) 在 6 月 17 日表示，疫苗已經開始發送。加拿大的部分 17 日送出，巴西在未來幾週也將收到疫苗。

此外，美國國務院亞太副助卿費德瑋 (Jonathan Fritz) 也在 17 日表示，捐贈給台灣的 75 萬劑疫苗應該很快就會送達。台美雙方有在洽談疫苗代工合作事宜。

美國至目前為止，已有 1.75 億人、約 65% 美國成人至少接受過一次新冠疫苗。

自 2021 年 1 月下旬以來，美國新冠肺炎確診及死亡人數已經減少 90% 以上，也是新冠肺炎全球大流行爆發以來的最低水準。