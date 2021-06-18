政府授權台積電、永齡基金會 各洽購500萬劑德國BNT疫苗

鴻海 (2317-TW 創辦人郭台銘爭取採購國際疫苗捐贈，行政院今 (18) 日中午舉行記者會，發言人羅秉成表示，政院對此表示感謝，也會積極提供民間企業所有必要的協助，基於防疫上的緊急需求，將授權台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會，採購各 500 萬劑德國 BNT 原廠新冠疫苗，並捐贈給政府。

羅秉成指出，為順利推動疫苗捐贈計畫，以及協助民間企業在採購上遇到的困難，政府將進行特殊性的採購安排，第一，政府會先發函授權台積電及鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各 500 萬劑 BNT 德國原廠的疫苗，並直接送抵台灣。

而這 1000 萬劑疫苗的交貨期，將配合我國國際疫苗採購交貨的情形及 BNT 原廠的產能，來共同商定。

羅秉成表示，台積電及鴻海永齡基金會透過代理商洽購 BNT 疫苗捐贈給政府，將循日本政府捐贈疫苗的前例，並參考國際採購合約的作法，會在契約中給予製造商免責的聲明，並承擔後續的處理工作。

此外，我國政府也會在德國政府的協助下，持續與 BNT 及其代理商共同商議由政府採購疫苗，以供應今年及未來疫苗的需求。

對於郭台銘稍早發出的聲明內容，羅秉成表示，其中有多項誤會，政府並未做技術性的拖延，台康生技 6/1 送出永齡基金會的申請，經過內部專家審查後，衛福部 6/12 就同意台康專案附條件核准輸入，因此，台康即可憑此文件與國際疫苗廠商洽購，並未要求補正資料。