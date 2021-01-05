晶片去中化轉換需求趨勢確立 陞泰軟體開發平台今年發酵

安控廠陞泰 (8072-TW) 因應國際情勢，旗下產品全面去中化，近期看好市場產品晶片轉換需求，推出 SDK(軟體開發工具) 平台，目前已接獲多筆訂單，預計今年可望開始貢獻營收，且該平台屬技術輸出，有望挹注毛利率成長。

自美中貿易戰開打，中芯遭美國制裁後，晶片取得不確定性提升，加快安控產業的轉單力道，陞泰看準此趨勢，將旗下產品全面去中化，並跨產業協同開發合作，透過 SDK 平台拓展非安控客戶。

陞泰表示，儘管中芯空出安控晶片市場，但多數客戶仍處於觀望狀態，不願冒風險搶進市場分食市占率，加上市場去中化趨勢確立，客戶產品轉換過程需要平台，因此推出 SDK 平台協助客戶。

陞泰指出，過去主要是銷售產品，SDK 平台則是與客戶共同開發合作，共用技術打造多樣產品，目前已接獲超過 10 組訂單，雖然安防客戶仍占多數，不過可藉此拓展非安防客戶，如視訊影音等，預計今年效益有望顯現。

陞泰也將往高階 AI 應用研發，將後端軟體的 AI 技術，轉移至前端 AI 設備，讓資料在前端的影像安控設備即可分析數據。陞泰的高階 AI 應用產品，會以大型標案為主並有客製化服務，目前已有業者正在洽談，預計今年第 2 季亮相。