新壽打造防疫視訊錄影平台 業界唯一雙作業系統適用

新冠肺炎疫情嚴峻，考量到有投保需求的客戶，外出與業務員接觸恐徒增染疫風險，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽推出專屬「防疫視訊錄影平台」，為業界唯一雙作業系統適用。

新壽的「防疫視訊錄影平台」整合行動 E 投保電子要保書下載、線上即時視訊錄影上傳及要保文件拍照回傳等功能，提供一站式視訊投保服務，打破業界視訊投保多項門檻限制，保戶只需要簡單三步驟，即可在不與業務員接觸的情況下完成投保，讓視訊投保安心零距離。

新壽說明，有別於業界視訊投保多半透過手機或通訊軟體錄影，該公司「防疫視訊錄影平台」不限 IOS 或安卓系統使用，進入無年齡限制且不需加入新壽會員，保戶及業務員也都不必安裝通訊軟體或 APP 程式，投保操作方式相當簡便。

使用方式只要三步驟，第一步，業務員先下載電子要保書後，登入公司官網即可透過簡訊發送給客戶視訊連結，並請客戶點網址輸入驗證碼確認。第二步，客戶進入視訊並與業務員進行視訊親晤親簽，完成後業務員按下「視訊作業已完成」。第三步，業務員檢視視訊錄影檔，並上傳已簽署的要保文件及相關附件簽名，以完成視訊投保程序。

新壽表示，視訊完成後將相關投保文件拍照截圖上傳後，即完成視訊投保流程，新光人壽將迅速進行核保作業，後續待疫情趨緩後，客戶再將要保書及相關附件資料正本寄回保險公司。

新壽進一步指出，而影音檔案上傳後，全部將存放於公司專區，可讓客戶享有安全及便利的新形態保險服務體驗。

此外，全台疫情嚴峻，新壽因應疫情啟動一系列防疫關懷措施，包括對保戶「緩繳保費 3 個月 / 保單借款 6 個月」、「線上快速通關理賠 EXPRESS」、「法定傳染病從寬理賠」等關懷應變服務機制，同時鼓勵保戶多使用官網會員專區、APP、LINE 官方帳號與智能客服小新等多元數位自主服務管道，降低接觸風險。在疫情期間，持續落實公平待客理念，確保服務不斷線。