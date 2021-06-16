遠距服務利器 中壽首創業界刷臉投保獲准試辦

國內新冠疫情嚴峻，改變了生活型態，也加深了民眾對遠距服務的需求。金管會保險局不斷推動保險業數位轉型，中國人壽 (2823-TW) 今 (16) 日表示，首創遠距刷臉投保並提出試辦，在確保客戶權益的同時，突破保險業傳統的面對面親晤親簽的投保程序，與保險局的宗旨相符，因此獲得核准試辦，將與民眾共同邁入「Smile to Sign」的遠距刷臉投保時代。

中壽本次試辦「Smile to Sign 行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」是業界首創，民眾不需下載安裝 App，智慧型手機或平板不限廠牌或系統只要連網就能使用，只需登入中壽系統網頁，「Smile to Sign」掃臉加上數位簽署，無須切換 APP，就能輕鬆安全完成身分識別、要保文件確認及勾選，也取代了逐頁親自簽名，快速便捷並確保客戶投保意願及權益的完成投保。

中壽表示，刷臉投保全程零接觸、無紙化、資訊不落地，預期這項金融創新從新契約投保開始，未來可再擴增應用到契約變更、申請理賠等客戶服務項目都能讓客戶 Smile 的完成 Sign 的便捷服務旅程，順應綠色金融 2.0 及國際 ESG 趨勢的潮流。

中壽「Smile to Sign」遠距刷臉投保服務，導入生物辨識身分認證機制，結合行動載具遠距視訊溝通特性。客戶只要登入中壽系統網頁即可快速便捷的完成 AI 刷臉身分認證、要保文件線上確認及勾選、影音數位簽名等投保步驟，資訊不落地，也無須再列印紙本、投遞寄送或拍照上傳等程序，徹底擺脫了空間限制及列印等線下實體作業。

業務人員及客戶都不必出門，輕鬆在家中就能完成一站式遠距刷臉投保，大幅優化流程體驗並提升投保效率。如有申請電子保單，從手機等行動載具直接下載取得保單，同時降低了紙本印製及遞送交通產生的二氧化碳排氣量，達成節約能源與永續發展目標。

中壽強調，「Smile to Sign」採生物識別技術，具有不易遺忘、不易偽造、不易被盜、隨時隨地可用等特點，得以在疫情等特殊情況下以零接觸方式鑑別身分，保護業務員及客戶的健康及安全，也比傳統的鑑別方法更安全、準確、可靠。

藉由 AI 人臉辨識及視訊投保服務，客戶可透過不限型號或系統的智慧型手機或行動裝置連網進行遠距投保，配合最嚴謹的資訊安全與個資保護措施，安全控管要保文件、錄影錄音等資料，全程採加密之電子傳輸，資訊不落地，保障民眾權益。

數位轉型是企業邁入下一個世代的關鍵因素，疫情再加速了數位化進程。中壽長期推動業務通路轉型，持續創新金融服務，導入人工智慧、大數據，獨家開發數位管理輔銷工具「i-Agent 系統」、刷臉投保及數位智能教練等數位工具。

其中，中壽的刷臉投保不但是首家申請並通過主管機關試辦，並先後獲得保險業亞洲獎「年度數位創新獎」及《財資雜誌》(The Asset)「最佳生物辨識類數位獎」等國際權威獎項肯定，讓業務人員成為數位賦能的壽險網鐵人，不斷的提升其市場競爭力。數位轉型已是中壽業務通路質量俱進的關鍵推動力。

疫情嚴峻，全國持續三級警戒，中壽為維護客戶及業務人員安全，持續提供完善和不間斷的優質服務，在領先業界的數位能力上再突破，設立數位防疫專區，透過數位工具的串接，將客戶最急切需要的實體服務轉為線上。同時，在疫情期間，也有高達約 9 成同仁居家辦公，透過線上線下搭配，維持正常營運及服務效能，讓大家都能減少外出接觸以降低感染風險，齊心協力守住防疫陣線，助台灣防疫成功。