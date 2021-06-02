投保零接觸！南山人壽啟動視訊投保 以視訊取代親晤親簽

國內新冠肺炎疫情嚴峻，為了減少投保作業的接觸風險，南山人壽全力推動視訊投保措施，業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽方式，讓民眾現在即可便利完成投保，並推動保戶透過自己的行動裝置簽署要保文件，以電子簽名取代紙本簽章，提升投保便利性，且投保過程完全零接觸，守護業務員與保戶的健康安全。

南山人壽表示，疫情期間最重要的是維護保戶與同仁的健康安全，讓大眾能夠安心無虞地完成保險作業，因此南山積極運用保險科技，已自 110 年 5 月 26 日起推動視訊投保措施，截至目前的遠距視訊投保申請，其中大多數是投保防疫保單，且保戶年齡主要分布在 25 歲至 45 歲，顯示出民眾相當關注防疫保險規劃，對防疫保單的需求仍高。

現階段民眾若想要進行視訊投保，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的 3 步驟即可完成：一、以行動裝置和業務員視訊，並出示身分證明文件確認身分；二、以錄影方式完成簽署遠距視訊投保聲明書；三、將必要文件回傳給業務員，即可在家完成遠距視訊投保，減少人與人的接觸風險。為了進一步提升投保便利性，南山人壽將推動電子投保作業，保戶在自己的行動裝置上簽署要保文件，可以直接線上回傳給業務員，讓投保過程更簡便。

除此之外，南山人壽也推出簡便核保服務，一是透過「視訊生調」辦理法令規範之隨機抽樣體檢及生調案件，二是為了讓客戶減少出入醫療院所，針對仍需要體檢的保戶，可以選擇提供既有病歷或是一年內全身健康檢查報告，抑或待疫情警戒降為二級以下時再行完成體檢，避免在疫情嚴峻的非常時期到醫療院所體檢。

南山人壽提醒，疫情當前，如民眾有任何投保保險需要，或保單服務需求，採取視訊投保或是透過其他 E 化服務管道進行相關保單服務，例如南山人壽「保戶園地」、南山人壽 APP、Email、傳真等管道辦理，減少人與人的接觸，更要避免非必要出入醫療院所，在這樣的非常時期，南山人壽與全民齊心抗疫，守護國人共渡難關。

南山人壽提醒民眾若購買防疫相關保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或可與南山人壽保險業務員聯繫、電洽 24 小時客戶服務中心 0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢 http://www.nanshanlife.com.tw。