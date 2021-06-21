電子旺季來臨 IC半導體成多方要角？

台股上週順利收復 17,000 點大關之後，本週仍面臨台指期結算及聯準會 (Fed) 利率會議的壓力，但除此之外，台股仍有很多激勵人心的好消息。



5 月份上市櫃公司整體營收連續三個月站穩 3 兆元大關，3.1 兆元的紀錄創下同期新高，半導體指標企業也紛紛繳出好成績，其中聯發科 (2454)5 月營收達 413.26 億元，再創新高；護國神山台積電 (2330-TW) 5 月營收也達 1,123.6 億元，年增 19.8%。台積電 6/17 將除息，配發 2.5 元現金股利，以上週股價跳空重返 600 元大關來看，填息之路很樂觀。



蘋果 iPhone 13 應用的 A15 處理器，預估在 8 月份啟動拉貨，台積電下半年營運相當值得期待。而從籌碼面來看，姑且不論外資，光是投信從 5/4 起幾乎天天都買台積電，至 6/11 為止已經重倉買超台積電 14,400 張，買超資金至少逾 80 億元，季底作帳行情蠢蠢欲動。



觀察投信 6 月份買超前 10 名的個股幾乎都是電子股，若再加上最近一個交易日 6/11 進入買超前 20 名的條件來篩選，則有 6 檔股票：欣興 (3037)、聯電 (2303)、台光電 (2383)、旺宏 (2337)、台積電、日月光投控 (3711)，單是 6 月份以來投信買超這些個股都至少逾 4,000 張以上。



除了上述投信重倉押寶的個股，具業績前景或轉機題材的個股也是投信的偏好，包括晶圓代工、IC、DRAM 族群，目前市場依仍處於缺料漲價階段，像是 IC 設計廠瑞昱 (2379) 目前在 WiFi、高速介面晶片、乙太網路晶片等部分的庫存仍偏低，預估第二季開始價格有上調機會。5/28 推薦之後股價已經從 487 元漲至 521 元，上漲 34 元，距離外資給予的目標價 606 元還有不少空間。

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