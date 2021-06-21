張志誠觀點：散裝航運股全線噴出 未來獲利大好的來源是什麼？

今天航運業指數 (TSE26) 大漲 8%，所有散裝航運類股益航 (2601-TW)、裕民(2606-TW)、慧洋 - KY(2637)、四維航(5608-TW)、新興(2605-TW)、中航(2612-TW)、台航(2617-TW) 都攻上漲停板鎖住。這反映了市場對散裝航運類股未來的獲利給了最直接的評價，就是不計代價卡位建立部位。

根據 Clarksons Research 出示的研究指出，2021 年散裝航運的運輸需求將再創新高，需求的成長幅度大於運力的增加速度，包含六類大宗物資的需求都將繼續成長，鐵礦石預估年增 3.3%，穀物類預估年增 2.3%，木材預估年增 5.5%，還有鋁土塊和水泥載運需求也都呈現成長。

在這幾類大宗物資裡有明顯結構性改變的就是礦鐵砂的貿易，鐵礦砂的主要出口國有澳州和巴西，中國原本主要從澳州進口鐵礦砂，除了澳洲是鐵礦砂最大的出口來源之外，澳州離中國也有地利之便，可是大陸跟澳洲因政治的因素，使得大陸改為主要從巴西進口鐵礦砂，巴西跟大陸的距離遙遠，由大型散裝船載運鐵礦砂較為有利，所以這個貿易結構的變動，使得大型散裝船的需求增加，尤其交付的船期天數平均可達 40 天，來回過程的日租金目前以 BCI 指數的報價統計，對於以大型散裝船為主的裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW) 等現貨報價為主的廠商來說，是個實質貢獻 EPS 的大利多，然而現階段台灣的上市櫃公司財報揭露為一季一次，一般投資人若一定要見到財報揭露時才認同投資，那往往容易在財報利多時變成追價，這是投資航運股一定要熟知船期落差帶來的獲利遞延效果。

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