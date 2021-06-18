業績就是硬道理 內資強買「半年報佳」低估股？

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會 (Fed) 決策會議一如外界預期，透露升息訊號，市場預估升息腳步將提前至 2023 年，雖然目前仍舊維持每個月 1,200 億美元的購債規模，但美股已經嚇到臉色發黑，美元指數也在美國聯準會會議後連續兩日竄升，突破兩個月來的高點，逼近 92，顯然全球市場已經開始豎起神經。



台股方面，外資連著兩天賣出現貨逾 250 億元，期貨空單再加碼逾 33,000 口，新台幣也連續三天收貶，預告著指數上下震盪可能將會加劇。事實上，外資從今年以來持續賣超台股，光是第二季至目前為止，外資就賣超台股 281.95 億元，反觀內資法人、投信則是逆勢操作買超台股 118.87 億元，土洋對作下，台股也展現韌性緩步回升。



雖然整體市場外在環境有些不安，但基本面牢靠就是最好的保障。以這一波科技浪潮來說，唯晶片馬首是瞻，各國紛紛向台積電 (2330-TW) 招手，希望台積電就地設廠，最新傳出台積電可能會到日本大客戶 Sony 所在的熊本縣設晶圓廠，日本三菱電機 (Mitsubishi Electric)也說想尋求和台積電合作生產功率半導體。



台積電股價在 5/11 跌破年線 570 元之後，投信沿路大買 14,506 張，股價也回到一個半月來的高點。第三季步入傳統旺季，在 5G、HPC、電動車等催化下，台積電下半年成長動能遠大於上半年，年成長將維持超越產業平均，全年業績目標年增 20％。



尤其，5G 換機潮可以說來勢洶洶，今年第一季台灣智慧手機進貨量意外地年成長翻正，達 138 萬支，值得注意的是 5G 手機就佔了逾 7 成，當中又以 1,000 美元以上的旗艦機種占比最高 26％，如果以品牌來看，則是蘋果占 40.9％最高。顯見全球不但正掀起 5G 換機潮，而且高階機種也大受歡迎。



而和 5G 相關的族群包括頻率元件廠晶技 (3042-TW) 5 月稅前盈餘 3.66 億元，年增 163.5％，近四日來投信大買 6,053 張，6/1 為大家推薦後，股價從 104 元漲到 124 元，漲幅約 20％，股價已經直逼前高；另外，6/10 才分享的導線架廠一詮(2486-TW) 短短四個交易日，股價也是從 29.05 一路漲到 34.35 元，漲了 5.3 元，漲幅也是近 20％。

此外，6/3 分享的晶宏 (3141-TW)，股價從 76 元漲到 96.8 元，上漲 20.8 元，漲幅近 3 成。請參考 6/3 《5G 換機潮下的受惠股 ABF 載板三雄起飛了？》。

萬寶投顧陳子榕指出，這都是我在 6 月初就透過金流追蹤為大家篩選的內資認養股，不須等到法人買超名單公布，看我文者能當個先知先覺，優雅佈局，從容獲利。

另外，6 月以來分享的旺宏 (2337-TW)、欣興(3037-TW)、國巨(2327-TW)、景碩(3189-TW)、順德(2351-TW) 等股價也多表現亮眼，投信近日也持續再加碼大肆佈局，在盤勢震盪中，跟隨內資法人腳步佈局業績展望題材，無疑將是相對安全又容易加分的操作方式。

國巨 (2327-TW) 為全球第三大被動元件廠，今年以來訂單出貨比 (B／B Ratio）都在 1.5 以上，且利基型產品多為 1～3 年長約訂單；去年國巨攜手鴻海(2317-TW) 成立國瀚半導體成功搶攻電動車市場，一階 (Tier1)、二階車廠(Tier2) 都是國巨客戶，且國巨在 MLCC 和晶片電阻 (R-chip) 有堅強實力，併購基美後在鉭質電容更具領先地位，上修今、明年 EPS 為 42.02 元、54.28 元，本益比有拉高空間。

華通 (2313-TW) 受惠 5G 及遠距商機，第二季 HDI 產能利用率仍舊滿載，第三季開始進入手機、筆電旺季，HDI 將呈現供不應求，華通已擴充重慶二廠 HDI 新產能，預計下半年開始貢獻營收。另外，因應美系手機客戶產品規格調整，華通今年增加軟板供應，加上切入低軌道衛星通訊領域，是星鏈計畫中主要 PCB 供應商，下半年需求放量，預估業績將季季走升。

鈺太 (6679-TW) 為微機電 (MEMS) 麥克風 IC 設計公司，因筆電需求火熱加上 TWS 訂單續旺，首季營收 6.2 億元，季增 8.61％、年增 69％，單季 EPS 為 3.07 元，創新高，估鈺太 6 月營收可望延續寫下連四個月新高，全年營收增幅上修至 3 成。此外，因為供應鏈持續吃緊，電源管理 IC 產品報價預估仍有上漲空間，明年整體產能持續看好。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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