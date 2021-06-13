投保企業防疫保單留意三關鍵 才能真正獲理賠

科技廠京元電、智邦、超豐、京鼎接連傳出確診案例，這波移工染疫連環爆，使半導體產業陷入疫情恐慌，連帶也激發企業防疫保單的關注度，對於想投保企業保單的公司，專家表示，投保這類保單仍有許多「眉角」須注意，掌握防疫保單三大配置關鍵，才能真正獲得理賠，為自己轉嫁停工損失、度過疫情衝擊下的倒閉危機。

曾任保險局保險商品審查委員的北宇管顧總經理劉北元指出，現在已有多家保險公司因應疫情，推出以企業為投保主體的防疫保單，主要功能包括兩大類：一是以企業社會責任為出發點，為員工投保防疫險；另一類則是為求永續經營、轉嫁停業損失的企業防疫保單，後者可為企業移轉因疫情所影響的員工薪資負擔與停業損失。

劉北元提到，針對停工或停業損失所推出的企業防疫保單，多數會以「附加條款」方式，將防疫概念附加於火災保險單上。

也就是說，原本已經有投保火災保險的公司行號，可快速加保如「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」、「日額型停業賠償保險附加條款」等防疫型保單。

但是，劉北元也提醒，若過去未規劃火災保險的公司行號，要從頭開始購買上述停工損失補償的防疫保單，代價較高。

防疫保單關鍵一：企業「停工原因」影響理賠金

值得注意的是，企業主只要買了企業防疫保單，就能得到理賠嗎？劉北元說：「恐怕未必」。

他舉例，若以「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」這張防疫保單來看，保單條款已針對停工原因做出明確定義，分別為：一、因追溯傳染源，投保的建築物直接遭受主管機關命令，全部或部分關閉；二、企業受僱員工因相同原因，須依法進行居家隔離。

這也代表，企業若想獲得停工損失理賠金的第一個關鍵，就是必須符合防疫保單內所提到的停工原因，保險公司才會理賠。

至於這次的京元電子染疫事件，劉北元說，若是公司已有投保該保單，但卻是自主決定停工二天消毒，就不符合此類型保單理賠要件；但若是因政府、中央流行疫情指揮中心責成醫福會進駐並要求關廠，或許有向保險公司爭取理賠空間。

另外，有關員工確診或遭到隔離的部分，劉北元認為，如果確診或隔離人數並不至於使生產線停擺或運作困難，但公司卻自主停工，在客觀上就不具備「不可預料」的特性為原則，不屬於防疫保險所承保的事故。

防疫保單關鍵二：思考自身需求，善用定額給付

劉北元提到，防疫險針對停工損失，採取定額補償做法。在投保時，企業與保險公司雙方就先約定好每日停工損失的補償金額，可省去計算實際損失的困擾，加快理賠申請的速度。

不過他也提醒，定額給付的保單，通常都會事先設定好停工一天理賠多少金額的各種不同標準，供投保者選擇。且各家防疫保單，有許多細項規定，保險公司的考量各有不同，企業在投保前，都要特別注意。

因此，投保企業防疫保單的第二個關鍵，就是企業主最好先思考自己會面臨那些狀況、想投保的金額、每次停工補償日數、保險期間內最高累積補償金額、保險期間累積最高補償日數的上限，以及停工停業是否就能申請到理賠等因素。

如此，才能看清楚保單條款，釐清那種防疫保單最符合企業需求，盡可能在投保前考慮周全、徹底理解理賠限制。

防疫保單關鍵三：反覆停業，小心理賠金被下修

最後，劉北元也提醒，部分防疫保單有自負額的設計，企業主須留心反覆發生被迫停業的狀況，可能不利於理賠金額的申請。

他舉例，在同一個保單期間內，疫情退去後又再起，生產線復工後又再度停工，會導致企業在申請防疫保單理賠時，不僅自負額可能再扣一次，連理賠金額上限也可能會面臨下修（因為必須扣除前面已經賠掉的金額），除非企業主或公司在每次理賠之後，都再加繳保費，才能讓保險金額恢復原狀。

疫情嚴峻，不只科技業，在三級警戒延長至 6 月 28 日的情況下，全台服務業景氣也陷入緊縮，光是連鎖服務業就已有 75% 停業，讓政府不得不祭出紓困方案，顯示當疫情大浪襲來，衰退海嘯的衝擊已不僅限於某個產業，而是各行各業的大、小企業都無法避免，因此善用各種以企業為投保主體的防疫保單，有助為老闆挺過疫情海嘯。