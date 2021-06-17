台灣滙豐簽訂2筆永續發展表現連結貸款 金額21億元

滙豐 (台灣) 銀行宣布，分別與食品業龍頭統一 (1216-TW)、食品包材大廠宏全 (9939-TW) 簽訂永續發展表現連結貸款 (Sustainability-Linked Loan)，合計融資金額約新台幣 21 億元。

滙豐 (台灣) 銀行指出，該筆融資案是今年以來，台灣金融市場此類貸款單筆最大規模，也是食品業第一宗永續發展表現連結貸款。

滙豐 (台灣) 銀行表示，本次貸款為期 2 年，相關目標包括在溫室氣體排放、能源效率、用水量以及循環經濟等方面持續取得改善，企業客戶將在年度社會責任報告中定期揭露進度，並透過公正第三方機構核實執行之情況，此舉期望能夠加速企業進行低碳轉型，推動成為永續發展的關鍵一環。

另一筆則是食品包材製造商宏全簽訂的永續發展表現連結貸款，款項為期 1 年，金額為新台幣 1.5 億元。

宏全董事長戴宏全表示，簽訂首筆永續發展表現連結貸款，是該公司在永續發展中的一個重要里程碑，在這次貸款框架下，將致力提升公司整體 ESG 評等、減少揮發性有機物的排放，並進一步增加再生包裝材料的使用。

滙豐 (台灣) 銀行工商金融業務處負責人蕭仲程指出，在疫情的影響下，全球供應鏈備受衝擊，而永續發展表現連結貸款適用於多樣型態的貸款產品，貸款條件與實現企業永續目標緊密相關，預計該融資工具將繼續受到市場青睞。