全新iPad Pro拆解結果出爐 台灣零組件比重躍升第二！

蘋果 (AAPL-US) 最新款 iPad Pro 經過分解後發現，以零件的成本價格計算，台灣廠商所生產的零件比重大幅提高到接近 2 成。若以國家地區來看，台灣僅次於南韓，位居第二。

《日本經濟新聞》委託專門業者拆解全新第五代 12.9 吋的 iPad Pro 後，推估零件成本大約 510 美元 (新台幣 14100 元)、與舊款相比高出 3 成以上。

其中，由南韓廠商所供應的零組件比重最高，以金額來看占了 38.6%，雖較前一代 (44.0%) 少，但也仍然位居第一。

全新第五代 12.9 吋 iPad Pro 的面板採用高價的 Mini LED，面板供應商是南韓 LG 顯示 (LGD)，這也是南韓零組件比重偏高的主要原因之一。

由台灣廠商所供應的零組件，在比重上則出現大幅成長，從上一代的 1.7% 躍升到 18.5%，排名第二。

美國 (16.8%) 從第二名滑落到第三名，中國 (7.5%) 維持在第四名不變。而日本則是從原先的第三名 (8.9%)，在第五代滑落到第五名 (2.8%)。

報導指出，南韓 LGD 的面板與 SK 海力士的 DRAM 及 NAND 快閃記憶體，就占了整體成本的 3 成左右。其中，面板成本約 100 多美元、DRAM 及 NAND 快閃記憶體約 40 多美元。

在台灣廠商的零組件方面，則有富采 (3714-TW) 的 LED 背光產品等。LED 背光的成本約 90 美元，占整體成本的近 2 成，這也是台灣零組件比例躍升到 18.5% 的關鍵原因。

第五代 iPad Pro 所使用的蘋果「M1 晶片」雖被歸類為「美國零件」，不過該款晶片實為台積電 (2330-TW) 所代工，台灣扮演的重要角色也可見一斑。

中國零組件方面則有環旭電子的 Wi-Fi SiP 模組、及新能源 (ATL) 的鋰電池等。

日本方面則有索尼 (6758-JP) 的 CMOS，還有村田製作所 (6981-JP) 及精工愛普生 (6724-JP) 的電子元件等。