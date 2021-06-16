〈陸港盤後〉汽車、電池概念退燒 創業板指重挫逾4%

美股走低、中國統計局意外將經濟公布時段移至盤後，引發市場猜測數據恐不如人意，加上 FOMC 會議將結束，投資人觀望後勢發展，導致周三 (16 日)A 股三大指數在開盤漲跌互見後，指數反轉向下探底。

前期熱門族群鋰電池、汽車類股紛紛倒地，拖累創業板指出現崩盤走勢，收盤重挫逾 4%。不過銀行類股上揚，而油價上漲帶動能源類股收高，對於上證形成低檔支撐，限制上證跌幅。

今日滬深兩市成交金額再縮減，達人民幣 9322 億元，較前一個交易日減少約人民幣 700 億元。

港股方面，美股下挫，A 股下跌，導致恒指開低後震盪下滑，不過跌幅相對 A 股輕。銀行則成為今日盤勢的亮點，匯豐 (5-HK) 上漲 1.6%，成恒指成份股中漲幅最大者，其它中資銀行類股工行 (1398-HK)、建行(939-HK)、中行(3988-HK) 等也紛紛收紅。

恒科指數受到美國科技類股下挫影響再度成為重災區，美團 (3690-HK) 重挫 4.8%、華虹半導體 (1347-HK) 大跌 4.2%、比亞迪電子 (285-HK) 大跌 3.3%，騰訊 (700-HK) 則小跌 0.3%。

資料來源: 鉅亨網





截至收盤，上證綜指下跌 1.07%，報 3518.33 點；科創 50 指數大跌 2.88%，報 1406.47 點；深證成指下挫 2.57%，報 14295.93 點；創業板指重挫 4.18%，報 3125.7 點。

恒生指數下滑 0.7%，報 28436.84 點、恒生科技指數下挫 1.64%，報 7830.67 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 4.05 億元，連續三個交易日賣超，其中滬股通賣超人民幣 1.99 億元，深股通賣超人民幣 2.06 億元。

法人觀點

東吳證券認為，市場關注 FOMC 會議結論，目前市場存有一些鷹派言論，對投資人信心造成影響，因此大盤要出現方向性還是要等 FOMC 利率會議後投資人才會做出選擇。

東吳證券指出近期 A 股成交金額連續數日突破兆元關卡，為題材概念的炒作提供較佳的流動性，但投資人要留意漲幅過高的類股群，在投資策略上，建議增加防守意識，可把投資組合部份配置到低估值的類股。

