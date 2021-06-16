操盤手看台股：電子、航運齊漲 集團作帳鎖定一集團

端午節後買盤回籠，台股在權值股走強下，指數順利越過 6/3 日高點 17310 點。目前距離今年 4 月指數高點 17709 點，僅存 300 多點的空間。大盤能否過高，重點在於台積電等權值股的續攻力道；但對操作而言，當前已有越來越多股票挾著集團作帳與下半年營運轉佳的題材，相繼表態上攻，積極選股才是關鍵。上周提到目前半年報集團作帳進入高峰期，今年由於多方可用之兵眾多，預估 6 月下半月將有更多集團陸續表態，無論電子或傳產都有機會。

繼一路追蹤的聯電集團大漲後，多個科技集團也相繼表態。聯發科集團繼上周提到網通 IC 的亞信創下波段新高後，旗下矽智財 (IP) 的晶心科受惠授權合約持續成長，權利金收入可期，股價也創下波段新高。近期從力晶集團的力旺、聯電集團的智原、聯發科集團的晶心科、與台積電合作的世芯 - ky 及 M31 等矽智財業者漲勢都在升溫，後續可留意台積電集團的創意，受惠量產貢獻逐步放大，加上 NRE 進入入帳旺季，下半年營運看俏，近期股價緩步墊高；而同屬台積電集團的精材，今年第 2 季進行產線調整，屬於營運淡季，但是下半年在 12 吋晶圓測試業務、車用感測元件封裝需求升溫下，營運將進入旺季，後續轉機性值得期待。

隨著第 3 季電子傳統旺季即將到來，如 5G 基礎建設、5G 手機換機潮、伺服器及車用電子等應用升溫，銅箔基板高頻高速材料需求強勁，相關供應鏈近期營運看俏，如金居、榮科、台光電、台燿、聯茂、騰輝 - KY 等後續也可留意。操作上，目前由於電子股創高後易震盪，故要有適度的反市場心理，趁著震盪之際來承接。之前談到航運股今年在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等都要留意；果然貨櫃航運的長榮、陽明、萬海等，受惠運價上揚，業績看俏，6/15 日股價全數攻上漲停！創下波段新高。先前談到這次疫情給人們的啟示是庫存具有一定的重要性，而目前美國零售商庫存仍位於近 30 年的相對低點，故後續尚有補庫存的貨載需求，營運持續看旺。

近期連續回檔多日的 BDI 散裝航運指數止穩，日前較為低迷的海岬型指數 BCI 也展開強彈，由 2393 點漲到 3543 點，這讓散裝航運股再度走高，後續不僅以小船為主的慧洋 - KY、四維航、台航看好，以大船為主的新興、裕民也增溫，值得持續留意。對於一個操盤手而言，千萬不要被市場針對成交比重、資金排擠等聲音所迷惑，而是要從行情角度出發， 如此，手上的航運股與電子股就能同步大漲！更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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