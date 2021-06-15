〈台股盤後〉雙作帳行情超前部署 強漲157點靠攏歷史高點

美股那斯達克指數攻高，台股今 (15) 日甩開端午變盤陰霾續漲，在「雙作帳行情」提前啟動下，晶圓雙雄領頭、航海王揚帆領軍，加權指數終場大漲 157.77 點、以今日最高 17371.29 點作收，距離 4/29 的歷史高點 17709 點，只剩下約 338 點，今日成交值微增至 4331 億元。

端午節後變盤說甚囂塵上，但台股延續上週氣勢，季底作帳行情提前啟動，晶圓雙雄股價表現都很旺，尤其台積電將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利，買盤積極卡位，台積電終場上漲 1.16%、收在 609 元，聯電更勁揚 3.66%、收在 53.7 元。

貨櫃航運股長榮、萬海上周五創高，資金今日仍在航運不散，主要受惠海運業第三季可望旺上加旺，航運股為今日最強勢類股，陽明、長榮、萬海貨櫃三雄全面攻上漲停板，四維航、中櫃、志信、台船、台驊投控也都收漲停。

投信作帳向來最愛的 IC 設計，表現也強強滾，普誠、久暘都以漲停作收，亞信也狂飆超過 8%，金麗科、晶豪科、創意、系微、聯詠、尼克森也都氣勢如虹。

值得留意的是，高端疫苗股價再度大洗三溫暖，從開盤開出第 4 根漲停後，一度轉向跳水跌停，尾盤又翻紅，終場上漲 7.5 元、漲幅 2.72%，收在 283 元。

整體來說，端午連假前，受惠外資連兩日買超助攻，登上 17200 大關，今日電子股成交比重雖略微受到航運股資金排擠，比重低於 5 成，但是時序進入 6 月中旬，隨著投信、集團展開季底與半年度作帳，「雙作帳行情」超前部署，帶動台股向前高 17709 點歷史高點穩步靠攏。