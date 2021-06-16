盤前財經大事搶先讀2021年06月16日

今日操盤前瞻

Fed 6 月利率會議 (17 日凌晨 2:00)

除權息：宏遠證、亞德客 - KY、上品幃翔、寬宏藝術等

法說會：宏碁、義隆、創意、貿聯 - KY

美國新冠死亡破 60 萬 紐約宣布解封 成人接種 70% 達陣

週二 (15 日) 美國新冠疫情迎來一個嚴峻里程碑，目前美國新冠累計死亡數已超過 60 萬大關，同時，紐約州宣布正式解封，因為該州 70% 成人至少接種一劑新冠疫苗。閱讀全文...

從銅到玉米 原物料市場顯示通膨高峰已過？

在上週美國公佈了高漲的消費者物價指數 (CPI) 通膨率數據後，市場正在等待聯準會 (Fed) 對通膨的最新看法，因為目前原物料多個市場已經見到通膨熄火之現象。閱讀全文...

鴻海斥 10 億元參與碩禾私募 持股 10.5% 成第二大股東

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日公告，子公司鴻揚創投參與碩禾 (3691-TW) 私募，斥資 9.95 億元，取得 8000 張或 10.54% 股權，成為第二大股東；每股均價 124.4 元與碩禾今日收盤價 160 元相較，折價幅度約 22.25%；鴻海表示，藉由此次入股，加速電動車電池材料開發，逐步補足關鍵拼圖。閱讀全文...

協助穩定物價 中鋼 7 月開平盤終結連 12 漲

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 7 月及第三季盤價，其中，7 月盤價平盤終結連 12 個月上漲，盼協助穩定物價，第三季季盤產品，每公噸上漲 2000-2900 元不等，此次開出盤價平均漲幅 4.1%。閱讀全文...

蘋果推 Beats Studio Buds 真無線耳機 鎖定安卓用戶

美國蘋果公司 (AAPL-US) 推出「Beats Studio Buds」真無線降噪入耳式耳機，除了鎖定安卓系統 (Android) 手機用戶之外，也可搭配蘋果 iPhone 使用，在產品定位上與蘋果「AirPods」系列耳機有區隔。台灣 Beats 官網上已可看到 Studio Buds 相關資訊，定價新台幣 4790 元，預計夏季推出。閱讀全文...

不畏疫情嚴峻 境外資金申請匯回突破百億元 搶搭專法落日末班車

不受國內疫情升溫衝擊，境外資金申請匯回金額再度突破百億元，根據財政部統計，5 月 15 日到 6 月 14 日，單月申請匯回金額再度突破百億元來到 130 億元，累計申請匯回金額已達 2614 億元。閱讀全文...

APP 一次性建立身分識別 可跨金融機構開戶 預計 Q4 啟動試辦

現行各金融機構線上金融或行動金融，開戶都必須進行客戶身份識別，但不能跨機構、跨業別，也就是銀行開戶識別一次，證券開戶要再識別一次，為了解決此痛點，金管會今 (15) 日宣布，將推動統一的行動身份辨識標準，屆時民眾下載 APP 建立第一次行動識別的身份後，就可以跨金融機構、跨業別辦理金融交易，預計第 4 季啟動試辦。閱讀全文...

我國淨資產達 1.37 兆美元續創新高 穩居全球第 5 大淨債權國

台灣央行今 (15) 日公布去年底國際投資部位，我國淨資產持達 1 兆 3714 億美元，年增 232.5 億美元或 1.7%，再創歷史新高，續為全球第 5 大淨債權國，名次不變。閱讀全文...