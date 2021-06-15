APP一次性建立身分識別 可跨金融機構開戶 預計Q4啟動試辦

現行各金融機構線上金融或行動金融，開戶都必須進行客戶身份識別，但不能跨機構、跨業別，也就是銀行開戶識別一次，證券開戶要再識別一次，為了解決此痛點，金管會今 (15) 日宣布，將推動統一的行動身份辨識標準，屆時民眾下載 APP 建立第一次行動識別的身份後，就可以跨金融機構、跨業別辦理金融交易，預計第 4 季啟動試辦。

金管會金融科技創新中心執行秘書林志憲表示，國內目前許多金融機構的數位存款帳戶須經過自然人憑證、信用卡、存款帳戶等實體卡片方式進行身分識別；若非經實體身分認證，則開立的帳戶型態及交易範圍有所限制。為解決此問題，金管會於去年 8 月 27 日發布的金融科技發展路徑圖中納入「研究發展金融行動身分識別標準化機制 (下稱金融 FIDO)」。

金融 FIDO 是指規劃透過導入國際 FIDO 標準，先讓用戶綁定行動裝置、實體卡片及生物特徵，未來使用金融服務時，即可用綁定的裝置、生物特徵進行身分識別，毋須再使用實體卡片或帳號密碼。

林志憲進一步表示，由於 FIDO 伺服器上只保有公鑰，不保存密碼、私鑰或個人生物特徵，亦可避免隱私洩露的問題，因此，金融 FIDO 亦規劃提供「跨機構」身分識別及交易功能。

林志憲說明，目前客戶每次要新辦一個帳戶，都要進行一次身份認證，金管會正在研發，未來只要下載「金融行動身分識別聯盟」的身分識別 APP，於第一次建立生物辨識、綁定金融卡、自然人憑證等身分辨識，開立了一個銀行帳戶，之後若想開其他帳戶，就可用此 APP 直接跨機構開戶或辦理業務，不需再身分認證。

林志憲表示，原訂今年 8 月才要成立金融行動身分識別聯盟，因為新冠肺炎疫情提升了金融科技的需求，金管會認為要加快腳步進行，因此提早到 5 月 4 日正式成立，截至今 (2021) 年 5 月 31 日，已有 121 家金融機構加入此聯盟，要共同研究發展「金融行動身分識別標準化機制（FIDO)」，預計今年第 4 季啟動試辦。