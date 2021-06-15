英澳關係露曙光 兩國宣布達成雙邊貿易協定

英國與澳洲周二 (15 日) 宣布達成雙邊自由貿易協定 (FTA)，為英國脫歐以來與主要貿易夥伴達成的第一筆貿易協議。

英國政府於聲明表示，協議主要內容為周一 (14 日) 晚間在澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 的一次晚宴上敲定，旨在降低英國向澳洲出口蘇格蘭威士忌、服飾和汽車等產品的關稅成本，最終的原則性協議預計將在未來幾天公布。

市場預計，與澳洲的 FTA 將在未來 15 年刺激英國經濟增長 0.02%。英國政府表示，除了刺激貿易增長，還將為年輕族群創造更多就業機會。

2019 年和 2020 年，英國為澳洲在全球的第五大貿易夥伴，兩者去年貿易關係的總價值約達 196 億美元。

自脫歐以來，英國積極尋求與貿易夥伴達成雙邊協議，但也在國內引發不少反彈，英國農民擔憂，一旦免除澳洲農產品與肉品的進口關稅，恐進一步壓縮本土產品在市場上的生存空間。

對此，英國政府表示，將依據協議條款，實施關稅配額等保障措施，對免稅進口商品設立 15 年的上限，並支持農產品供應商增加對印度及太平洋等地區的海外出口，以保障農民利益。

本次協議可視為英國為加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 而鋪路，英國接下來的目標預計為紐西蘭和美國。然而，考慮到美國總統拜登 (Joe Biden) 希望先將重心放在解決國內問題，預計英、美雙邊貿協短期內難達陣。