盤前財經大事搶先讀2021年06月15日

今日操盤前瞻

美國 5 月零售銷售

除權息：勤凱、中菲行

法說會：興農、華擎、力旺

英媒：若 Nvidia 併購 ARM 失利 高通考慮入股 ARM

英國《每日電訊報》(The Telegraph) 報導稱，晶片巨頭高通 (QCOM-US) 表示，一旦監管部門拒絕 Nvidia(NVDA-US) 收購 ARM，該公司將對投資後者的想法抱持開放態度。閱讀全文...

胡蘿蔔取代棍子！美國祭出誘因 勸阻他國使用中國 5G 設備

為防堵中國進軍海外 5G 網路市場的野心，外媒報導指出，美國政府計劃以財務上、政策上的誘因，取代過去的威脅，讓其他國家遠離華為、中興通訊等中國 5G 設備商。閱讀全文...

筆電品牌廠力穩出貨 戰線延伸向供應鏈搶料

新冠疫情打亂全球供應鏈，面對疫情帶動的筆電需求，各品牌廠力求出貨穩定，打破過往傳統，向上與組裝廠合力追料，包含惠普 (HP-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 等今年以來動作頻頻，讓供應鏈布局，成為各品牌廠搶市占外的新戰場。閱讀全文...

太陽能開發商原物料飆漲 開發進口模組非靈丹妙藥

國內太陽能產業近期由於各類原物料飆漲，電站開發商建置成本大增，電站內部報酬率 (IRR) 幾乎降至 0，等同無利可圖，為維持獲利，公開呼籲政府開放進口模組，降低電站建置成本，不過，業界點出，開放進口模組恐有二大負面影響。閱讀全文...

歐美航空市況谷底升空 供應鏈迎回補庫存潮

歐美新冠肺炎疫苗施打逐漸普及並逐步解封，航空市場也快速復甦，全球二大飛機製造商波音、空巴也相繼釋出提升產量等多消息，國內供應鏈業者也證實，的確感受到航太客戶陸續開始去化庫存，逐漸迎來回補庫存需求。閱讀全文...

餐飲業表現不一 五月業績衰退差距拉開 六月更分歧

新冠肺炎本土疫情 5 月中旬爆發以來，餐飲業首當其衝，大型餐飲集團營收 5 月合併營收月衰退 20% 起跳，亞洲藏壽司 (2754-TW)、豆府 (2752-TW) 營收月減更超過 50%，等同腰斬，反觀有部分業者如雅茗 - KY(2726-TW)、美食 - KY(2723-TW) 月減不到 10%，關鍵在於海外市場布局，平衡營運表現，在艱困之際穩住部分動能，由於 6 月以來全台持續處在三級警戒，可預期表現差距將更加分歧。閱讀全文...

台 PCB 廠擴大泰國投資力道 今年加碼逾 40 億元創高

泰國已成台 PCB 廠在中國以外最重要投資地區，包括敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4958-TW) 等，今年泰國廠資本投資金額逾 40 億元，創歷年新高，鎖定資訊電子、汽車等需求。閱讀全文...

頻率元件雙雄今年投資進階製程 晶技啟動半導體製程開發

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 、希華 (2484-TW) 掌握 5G、物聯網及電動車崛起商機，今年資本支出規劃積極，晶技規劃 25.9 億元創新高，並啟動半導體製程產品開發，希華則透過在日本合作，生產 5G 應用高階石英元件。閱讀全文...