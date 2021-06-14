〈觀察〉台PCB廠擴大泰國投資力道 今年加碼逾40億元創高

泰國已成台 PCB 廠在中國以外最重要投資地區，包括敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4958-TW) 等，今年泰國廠資本投資金額逾 40 億元，創歷年新高，鎖定資訊電子、汽車等需求。

就各廠今年泰國資本預算來看，泰鼎 - KY 估將投入約 37.35 億元，較去年 15.4 億元增 1.43 倍，用於興建中的泰國新廠產能提前開出，第三季先開出一條，第四季再開兩條。

敬鵬今年在泰國廠的投資規劃為 3 億元，主要擴充多層板產能，月產能已達每月 105 萬呎；其中，敬鵬投資的泰國 DRACO 廠已有 20 年歷史，2017 年 8 月完成私有化後，敬鵬積極派遣人員、投入資金改善擴充產能，也使得敬鵬泰國廠接單由單雙面板增加至多層板，今年也持續擴充多層板產能，滿足車用客戶訂單。

美中貿易戰引爆下，包含廣達 (2382-TW) 、台達電等大型 EMS 廠，都積極將產能從中國分散，移往東南亞，廣達投資 10 億泰銖在泰國設廠，台達電 (2308-TW) 收購泰國上市公司泰達電 ( DET) ，也被視擴大中國以外生產基地，在大型 EMS 廠赴泰國設廠並強化該地生產能量下，PCB 廠也同步受惠。

另外，泰國也是歐美廠汽車生產、零組件採購重鎮，台 PCB 廠在泰國生產線，同樣鎖定汽車應用，競國泰國廠已獲歐系一階 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎產能。