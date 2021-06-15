【袁志峰專欄】關注美國議息及中國經濟數據

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.59

1) 股市前景

上周五港股反彈，但幅度温和，成交額偏低，可否持續做好具不確定性。基於經濟同比增長放緩，中國下半年貨幣政策有可能邊際放鬆，利好資本市場表現，筆者對港股下半年表現持審慎樂觀看法，近期的牛皮市不會持久，最終呈單邊突破，從風險及回報角度考慮，建議趁回調買進。今周市場焦點將是周三美聯儲議息結果及中國的月度經濟數據。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，2020 年度收入及持續經營業務盈利達 144 億元 (人民幣 · 下同) 及 14.4 億元，分別同比增長 49% 及 116%。今年首季度，收入同比增長 53%，歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的淨利潤同比增長 142%。現價對應市賬率 0.63 倍，股息率 4.2%，估值仍然吸引。維持買入建議，目標價 1.75 港元，止損價 1.50 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 126 點，早段冲高回落，漲幅曾擴大至 226 點，隨後收窄至 5 點，午後横行整理，收報 28842 點，升 103 點或 0.4%。成交額按日跌 2% 至 1309 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨買入約 19 億元，包括淨買入約 10 億元美團 (3690) 及 4 億元吉利汽車 (175) 股份。6 月以來淨買入 35 億元。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 36 升 17 跌 5 持平。信義光能 (968) 及中石油 (857) 漲逾 6% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是美團 (3690)、創科實業 (669) 及安踏體育 (2020) 升 3%。中石化 (386)、瑞聲科技 (2018) 及百威亞太 (1876) 升 2%。中海油 (883) 及石藥集團 (1093) 升逾 1%。中生製藥 (1177) 跌 2%，為跌幅最大藍籌。其次是蒙牛乳業 (2319) 及中銀香港 (2388) 跌逾 1%。全周計，恒指跌 0.3%。

恒生科指升 0.3%，成份股 19 升 10 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690)、網易 (9999) 及快手 (1024) 升 2%-3%，阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 1%。萬國數據 (9698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 4% 及 3%，為升幅最大成份股。眾安在線 (6060) 升逾 2%。海爾智家 (6690) 及比亞迪電子 (285) 跌近 3% 及 2%，為跌幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及聯想 (992) 跌逾 1%。全周計，恒生科指跌 1.3%。

板塊方面，光伏、石油，有色金屬、鋼鐵、煤炭及燃氣股上升。福萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 升 3%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升逾 5% 及 2%。新奥能源 (2688) 及華潤燃氣 (1193) 升 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 3%-4%。兗州煤業 (1171) 升 3%。電訊及內險股下跌。

周五上証指數高開 0.1%，隨後震盪向下，已接近全日低位收市，收報 3589.75 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 1.0%。滬深兩市總成交約 11200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1200 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 30 億元，6 月以來淨買入 66 億元，5 月淨買入 558 億元。全周計，上証指數跌 0.1%，深証成指跌 0.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國汽車工業協會公布，5 月汽車銷量 212.8 萬輛，按年下降 3.1%，結束連續 13 個月正增長。其中，新能源汽車銷量 21.7 萬輛，按年增長 1.6 倍。今年首 5 個月汽車銷量 1087.5 萬輛，按年增長 36.6%。其中，新能源汽車銷量 95 萬輛，按年增長 2.24 倍。(信報)

4) 個股訊息

中國恒大 (3333) 與中國石油化工 (386) 周五在北京舉行合作協議簽約儀式，按照協定，雙方將發揮各自在能源、科技、客戶引流、銷售網絡等範疇的優勢，開展全方位的戰略合作，並把重點圍繞鋰電池汽車充換電站建設、汽車輕量化材料、高性能建築化工新材料、礦泉水等領域進行深度合作。(信報)

福萊特玻璃 (6865) 宣布，收到中國證監會關於核准其增發 H 股的批復，核准增發不超過 7600 萬股 H 股，全部為普通股。有關批復自核准發行之日起 12 個月內有效。(信報)

中國平安保險 (2318) 公布，首 5 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 3610.82 億元人民幣，按年下跌 5.7%。(信報)

中國人保 (1339) 公布，今年首 5 個月旗下子公司原保險保費收入合共 2817.6 億元人民幣，按年增長 0.4%。(信報)



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