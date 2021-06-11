蔡總統：台美數周內將重啟TIFA會談 有助經貿發展

總統蔡英文今 (11) 日針對防疫工作發表談話，對於染疫及罹難者表達歉意，並強調讓疫情逐步趨緩，降低重症及死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標；此外，蔡總統也宣布，台美 TIFA 會談將在未來數週重新啟動，可望讓國家在整體經貿發展上更有力量。

蔡總統向國人報告好消息，台美貿易關係最重要的諮商機制－TIFA 會談，在未來數周，即將重新啟動，感謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，期待新的開始，能讓國家在整體經貿發展上更有力量。

AIT 處長酈英傑今天也表示，美方非常重視美台關係，台灣是美國第 9 大貿易夥伴，很高興將於本月重新召開 TIFA 貿易暨投資架構協定雙邊談判程序，將進一步深化雙邊在供應鏈及投資等面向的緊密合作。

在防疫工作方面，蔡英文表示，過去這一週，疫情的威脅仍大，尤其我們面對的是難纏的變種病毒，因此，讓疫情逐步趨緩，降低重症率和死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標。另外，高風險社區中是否還有無症狀的感染情形，也要儘可能地找出來。

蔡英文指出，這一個月以來，我們因應疫情變化，做出調整和改變，從中央到地方、政府到民間，不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。日本提供 124 萬劑 AZ 疫苗，下周開始施打，蔡總統請各縣市務必配合指揮中心的指引，做好規劃、有序施打。

至於昨天國產疫苗廠公布解盲的結果，是否能夠獲得緊急使用授權，蔡總統表示，後續還有非常嚴謹的程序必須進行，相關單位也將依照審查標準，以專業、科學的嚴謹程序進行審查。

蔡總統強調，不分國內外，安全、有效是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件，政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關。