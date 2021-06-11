續航里程400公里！ CITROEN e Jumpy Hydrogen氫燃料電池車秋季歐洲開賣

記者：haya 2021-06-10

法國 CITROEN 汽車宣布將於今年秋季在歐洲市場推出 e Jumpy Hydrogen 燃料電池車，這也是該品牌首部量產燃料電池車。

Jumpy 是 CITROEN 的主力商用車，與兄弟車 PEUGEOT Expert 都是在 Stellantis 集團位於法國北部的工廠所生產，且車系中也有純電動車型 e Jumpy。CITROEN 於 2013 年後半將 Jumpy 以 OEM 代工方式提供給 TOYOTA，掛上 Proace 的車名來銷售。



e Jumpy 搭載具有 136hp 最大馬力、26.5kgm 最大扭力的電動馬達，極速被電子限速於 130km/h。在車室下方所搭載的鋰電池蓄電容量有 50kWh 與 75kWh 兩種。單次充飽電 50kWh 版可跑 230 公里，75kWh 版則可跑 330 公里。



e Jumpy Hydrogen 所搭載的動力系統與 e Jumpy 相同，所搭載之電池的蓄電容量則為 10.5kWh，燃料電池系統的輸出功率則達 45kW。三具由碳纖維材質製成，以 700bar 高壓儲存的氫燃料瓶配置於前座椅下方。0-100km/h 加速約 15 秒完成。在氫燃料瓶滿載情況下最多可跑 400 公里左右，充填氫燃料也只需三分鐘即可完成。

電池所儲存電力來源除了從氫燃料系統發電而來之外，也可透過充電站的充電線位電池充電；車子在煞車減速時也會回生電力為電池充電。

車身型式上會有標準版（車長：4959mm）與加長版（車長：5306mm）兩種，軸距都是 3275mm。載重量則分別為標準版：1100 公斤、加長版：1000 公斤。

來源：《汽車線上》

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