〈威宏展望〉斥1.58億元收購越南運動包袋廠全數股權 明年營運量能增加

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY（8442- TW）今（22）日董事會決議通過，以 550 萬美元（約合台幣 1.58 億元）收購薩摩亞 Virtue King International Limited（德御薩摩亞公司）100% 股權，同時，一併將旗下德御越南公司納入威宏旗下，此舉將擴增集團產品多樣性，從精品包袋跨足運動包袋，產品組合更完善。

德御越南公司設立於越南平陽省、為專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商，威宏此次交易取得德御越南公司 100% 股權後，將擴增威宏產品多樣性。

威宏將於明年 1 月正式完成德御薩摩亞公司 100% 股權的交割，德御越南公司的營收將全數納入集團內，今年德御越南公司營收約 3000 萬美元，淨利率 10%，威宏也看好明年營收成長。

威宏旗下擁三大事業體，分別為運動手套、護具等防護型用品（威保集團）、輕奢精品包袋（宏盛集團）以及精品行李箱（廣泰集團），今年因受新冠肺炎疫情影響，既有業務表現不如預期，威宏仍維持一貫併購策略，今日收購德御，將旗下越南生產製造運動包袋及高爾夫球袋業務與開發生產能力納入，由於威宏過去擁有專業輕奢精品包袋生產與銷售經驗，透過此次股權收購案，產品組合更加完整，有助提升利潤。

此外，由於中美貿易關稅等問題衝擊中國工廠營運，威宏此收購案符合集團南向策略，並可提升銷往北美產品價格的競爭優勢，目前德御越南公司總產能達 35 條，其中包括 2 條高技術門檻之高爾夫球包袋產線，主要客戶包括 NIKE、TAYLORMADE、PUMA 等，威宏進一步指出，德御越南仍尚有足夠空間可再擴增產線。

威宏今年前三季營收 28.85 億元，稅後虧損 5353 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.89 元，疫情下，今年第四季仍將虧損，全年轉盈無望。