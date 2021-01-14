威宏降低中國生產比重 規劃赴印度、印尼設廠

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 逐步擴大亞洲產線布局，董事長洪永裕今 (14) 日指出，預估今年底前中國產能占整體比重將降至 20%，同時，並規劃前進印度及印尼投資設廠。

依照威宏規劃，投資印度優先順序將先於印尼，不過，洪永裕也指出，目前在美國的政權交接期間，正密切觀察整體美中關係變化，集團營運將保留高度彈性。

威宏日前以 550 萬美元（約合新台幣 1.58 億元），將越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御併入旗下事業，也使威宏中國以外，除了柬埔寨、泰國等地，產線布局腳步延伸到越南。

德御公司位於越南平陽省，本月初已完成股權交割納入威宏旗下，德御 2020 全年營收達 3000 萬美元，在疫情衝擊下仍與 2019 年維持相當，自 2021 年 1 月起開始對威宏貢獻營收。

德御越南擴廠新廠房也完成建置，訂單加持下全年營收上看 5000-6000 萬美元，今年上半年威宏精品包袋訂單能見度偏低的市況下，越南德御今年納入，對威宏具有正面的意義。

越南德御目前產線為 35 條，其中包括 2 條工序繁雜、高技術門檻的高爾夫袋產線，主要客戶為 NIKE、PUMA、TAYLORMADE 等知名運動品牌，且是 NIKE 最大的運動包袋供應商。

威宏表示，依目前主要客戶的訂單推估，與現有廠房可利用空間來看，未來德御產線將擴增至 80 條。

威宏 - KY 在 2020 年以來受新冠肺炎疫情影響，雖然公司已採取降低中國廠區及泰國廠區產能以減少支出，但市場預估，威宏 2020 年前三季稅後虧損 5353 萬元，每股虧損 0.89 元，去年全年仍難逃虧損，不過，運動用品部分，目前威宏已見訂單回升，而精品包袋尤其是商務用包，受限疫情，訂單復甦最快落在今年下半年。