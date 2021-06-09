【富蘭克林】價值平衡當核心，網羅『疫轉通』投資契機

第二季以來全球股債齊揚，國際貨幣基金上調今明年全球經濟成長率預估至 6% 及 4.4%，但製造業供應短缺及商品價格大漲引發通膨及聯準會寬鬆政策退場擔憂，部分國家疫情復熾及加密貨幣走勢震盪，收斂股市漲幅。累計第二季以來全球股市上漲 7%、領先新興股市上漲 5%，其中美國價值型股票上漲 7.13%、領先成長型股票上漲 5.87%。美國十年期公債殖利率自 1.74%(3/31) 高點回落至 1.53%，支撐多數債市反彈，原油需求回升預期推升布蘭特油價大漲近兩成至每桶 72 美元之上、創 2019 年五月中以來新高，商品出口國引領新興債漲逾 4%，美國高收益債及波灣債漲幅約 2%。(彭博資訊，取 MSCI 股價指數、羅素 3000 價值及成長指數、彭博巴克萊債券指數，美元計價，截 2020/6/8)。

富蘭克林看法：景氣、通膨牽動聯準會政策走向，打造基金防疫投資組合

富蘭克林證券投顧表示，隨著全球疫苗施打、美歐經濟重啟帶動景氣加速復甦，市場對聯準會退場的擔憂度也增加，而美國兩黨對於基礎建設及加稅政策的協商進展、美中情勢也將不定期擾動盤勢，金融市場波動在所難免。所幸不同於 2013 年前任聯準會主席柏南克談話引發 QE 縮減恐慌，聯準會已了解提前跟市場溝通的重要性，加上變種病毒、疫情反覆讓全球經濟復甦步調尚不穩定，預期聯準會政策調整將是緩慢漸進式的過程，降低對經濟及金融市場的影響。

富蘭克林證券投顧認為，迎向第三季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，建議投資人樂觀中仍需抱持風險意識，採取兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略度過波動期。第三季看好『疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠』三大主題，以美國平衡型基金及美國高收益債券型為核心，股票投資首選美國價值型股票及基礎建設產業，積極者可搭配天然資源產業，留意創新成長產業與新興亞洲股票型基金的震盪買點，建構進可攻退可守的投資組合。

富蘭克林 2021 年第三季投資策略

投資策略 建議標的 疫後經濟重啟 美國平衡型基金

美國價值型股票基金

基礎建設 / 公用事業股票型基金 轉升機會 生技 / 科技產業型基金

新興亞洲股票型基金 通膨受惠 美國高收益債券型基金

波灣債券型基金

天然資源產業型基金

資料來源：富蘭克林證券投顧整理，2021/6/9 更新。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，面對後疫情時代的投資環境，我們樂觀中保有謹慎，相信透過靈活的資產配置調整及精選持股策略有望爭取超額報酬機會。目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

美盛西方資產美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人伯加南表示，高收益債指數利差再收斂的空間有限，但透過精選持債仍可發掘投資機會，現階段以 BB 和 B 級債為主，比重分別約 45%、37%，產業上側重景氣循環產業配置近兩成，通訊、非循環消費及能源產業配置均約一成，追求創造資本成長和景氣復甦帶動的投資機會。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人巴斯 • 賽諾認為，小型股對景氣週期的敏感度比大型股高，目前美國經濟從復甦初期進入到穩健擴張階段，預期小型股仍可維持較高的獲利成長動能。著眼美國小型價值股相對小型成長股指數的評價面仍位於 20 年低檔，蘊藏補漲空間，現階段側重工業、科技、消費耐久財及原物料類股，多元網羅疫後經濟復甦的投資契機。

富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人格蕾絲 ‧ 赫菲表示，在經濟復甦階段，價值股因在金融、工業等景氣循環產業的比重較高，加上價值股相對成長股的評價仍處於長期低檔，看好價值股仍有回升空間。看好金融類股除了與景氣呈現正向連動之外，利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善，而美國大型銀行資本充足，後續股利配發及庫藏股買回可望提升，有望帶動金融類股後市表現。

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *)(本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，除了電力等公用事業之外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場 (簡稱鐵公機) 等使用者付費資產，近期我們觀察到美國的鐵路及公路運輸量因為防疫限制放寬而明顯上揚，長期獲利能見度回升，下半年全球經濟解封後的復甦前景值得期待。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 4 月底。

* 本基金自 2020 年 6 月 29 日更名，更名前: 美盛睿安基礎建設價值基金。

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