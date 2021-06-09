陸股誘人！北上資金大舉流入創「單日、單周」新高

中國股市近來擺脫委靡姿態、出現強勢反彈，且基期低、中國大陸經濟好轉，吸引外資進場撿便宜，根據香港交易所公布的陸股通數據顯示，5 月 25 日北上資金單日淨買入金額以人民幣 217.23 億元創歷史新高，單周累計淨買入金額亦以人民幣 468.13 億元，也創單周新高紀錄，顯示 A 股大舉吸引外資投入，低檔反彈契機可期。

元大滬深 300 正 2 ETF 研究今 (9) 日團隊表示，外資近來積極流入 A 股，主要受中國經濟顯露穩中向好趨勢、市場流動性改善、全球疫情風險降低、陸股基期低等四大利多吸引，有助陸股形成支撐。

中國 4 月製造業保持復甦態勢，固定資產投資和對外貿易都出現強勁表現。消費方面，儘管零售銷售增長低於市場預期，但整體復原的趨勢未變，耐久財消費支出平穩成長，餐飲業等服務行業的成長力道強勁，房地產市場亦保有熱度。

觀察企業獲利面向，商品價格今 (2021) 年以來大漲，帶動生產者物價回升，引發市場關注，回顧 A 股上市公司的歷史經驗，非金融企業的獲利能力與生產者物價指數年增率，呈現明顯正相關，今年第一季 A 股企業獲利大幅提升，許多行業的淨利潤成長速度創下歷史新高，即使摒除去年第一季疫情衝擊所致的低基期效應，選擇與 2019 年數據相比，A 股企業獲利成長表現依舊十分搶眼。

展望未來，中國大陸除生產者物價回揚外，上市公司資本支出亦大幅回升，淨利率和資產周轉率同樣明顯走高，都有助 A 股上市公司的獲利能力持續增強，建議投資人可透過精選一籃子優質 A 股企業的 A 股 ETF 分批進場，以分散標的與進場時間的方式降低風險。

積極型的投資人可以衡量自身風險屬性與商品適合度後，利用槓桿型 ETF 進行操作，不僅可避免集中單一個股，更可藉此放大單日報酬波動，且因市場成交量大，不用擔心因交易量能小，而錯失買賣時機。

不過，元大投信研究團隊提醒，正 2 槓桿型 ETF 運用期貨的槓桿效果，扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數單日正向 2 倍報酬的績效表現為操作目標，若追蹤指數當日增加 1%，該 ETF 當日淨值增加約 2%，因此市場上偏好槓桿操作的投資人，除了透過融資方式外，亦可選擇正 2 槓桿型 ETF 達到放大槓桿倍數的效果。

元大投信研究團隊進一步強調，正 2 槓桿型 ETF 雖然可望透過槓桿效果，達到放大獲利效果，但若為負報酬，虧損也將放大，且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿 ETF 適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。