防陸股走瘋！傳北京監管層制止券商喊「上證4000點」

陸股近期顯著回暖，使得多家陸股券商對 A 股看法轉升，甚至龍頭券商國泰君安更喊出 4000 點目標價來鼓舞市場人氣，但中國監管層卻出面制止，似乎希望牛市行情走得更慢一些。

陸媒《證券時報》旗下微信媒體《券商中國》週二 (1 日) 引述接近中國監管部門人士表示，監管機構並不贊成證券研究預測具體點位的做法，中國監管認為，發布研究觀點應客觀、專業、審慎，避免隨意性。

《券商中國》雖未提及具體機構名稱，但龍頭券商國泰君安自上月底以來陸續發布挑戰 4000 點之報告，核心觀點認為風險評價下降成為本輪市場上漲的核心驅動力，中盤藍籌股最為受益，而目前相關報告已在微信上被刪除。

而針對《券商中國》引述之消息，中國證監會並未有任何評論，國泰君安也未有置評。

隨著通膨擔憂和貨幣政策收緊預期緩解，上證指數已較 3 月的年內低位反彈近 8%，股指重返 3600 點，成交量和融資交易均有升溫。

不過，在經歷了 2015 年的大漲大跌之後，中國監管機構似乎有意防範股市急升導致過度槓桿資金進入股市，避免股災重演並給尚不穩固的實體經濟復甦帶來重創。

凱基證券分析師陳浩表示：「從監管端看，大的機構預測是很可能會影響市場漲跌的，特別是如果運行到某一個點位，容易出現集中拋售和買入的行為，暴漲暴跌都不是監管層願意看到的。」

陳浩說道：「之前市場節奏整體不錯，但是突破箱體之後資金熱情升溫，但目前整體還處於疫情之後的復甦階段，監管層希望看到的還是慢牛行情。」

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