比特幣連日下跌後 分析師擔心可能湧現新一波賣壓

比特幣近日重挫後，周三 (9 日) 未見明顯止跌跡象，眾多分析師已經紛紛將視野看向 2 萬美元附近，儘管當前價格仍在 33000 美元附近掙扎。

比特幣在台北時間周二深夜，一度跌至 31000 美元，之後略有振作，周三於 33000 美元附近震盪，至下午 13:18，暫報 33626 美元，24 小時上漲 2.4%。

(圖表取自 Coindesk)

策略師們認為，在又一周經歷大跌之下，比特幣近日還可能進一步下挫，首先要看能否守住 3 萬美元心理關卡。

Oanda Corp. 資深市場分析師 Edward Moya 表示，由於美國監管方面的擔憂日益加劇，使比特幣正「危險地逼近 30000 美元」，如果失守這一關口，大規模動量拋盤可能出現。

Oanda 亞太區資深市場分析師 Jeffrey Halley 也在周二的報告中提醒，如果失守 3 萬美元關卡，代表自今年 1 月 1 日以來，所有建立的多頭部位都處於虧損，這可能帶動一波投降的賣壓。

Evercore 技術策略師 Rich Ross 和 Tallbacken Capital Advisors 的 Michael Purves 均警告，由技術面觀點，要是從當前水準進一步下挫，接下來將落至 2 萬美元這一區域。

不過，一直看多的機構，包括 Michael Saylor 的 MicroStrategy Inc. 就無所畏懼，他將一筆垃圾債的發行規模從 4 億美元提高到 5 億美元，以取得更多融資購買比特幣。