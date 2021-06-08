一周多以來最慘跌勢 比特幣失守33000美元關卡

加密貨幣市場周二 (8 日) 又遭急殺，投資人觀望美國貨幣政策是否轉向，並對中國政府持續收緊監管的前景不安，致使比特幣價格大跌至一周多以來最低。

據 Coindesk 報價，至台北時間 13:12，比特幣價格報 32931 美元，失守 33000 關卡，24 小時跌幅逾 9%，單日跌幅寫 5 月 28 日以來新高。其他幣種同樣災情慘重，以太幣報 2499 美元，24 小時跌 9.7%，市值居前的主要貨幣，幾乎跌幅都在 10% 以上。

(圖表取自 Coindesk)

一些交易員指出，中國正加大對加密貨幣挖礦業務和交易的持續壓力，幣圈主要意見領袖的微博帳戶已遭封鎖。

投資公司 Kenetic Capital 的管理合夥人 Jehan Chu 表示，中國持續打壓加密貨幣產業，祭出挖礦禁令、封殺具影響力人士的微博，代表著目前正收緊對加密貨幣業務的管制。

部分投資者擔心美國提前縮減 QE，可能帶來市場動盪。對此，避險基金 Skybridge Capital 主張，貨幣政策的逐步退場不太可能影響加密貨幣和黃金，因為這類資產相當具有韌性，但這一看法未能挽救近日跌勢。

與此同時，德意志銀行表示，美國可能正處於歷史上最嚴重的通膨時期之一，政府支出和寬鬆的貨幣政策，可能成為創造這項條件的催化劑，過去在 1940 年代和 1970 年代也出現類似情景。

此外，美國司法部周一宣布，政府已經追回美國最大輸油管公司 Colonial Pipeline 支付給駭客的大部分比特幣贖金，查獲 63.7 個比特幣，現在價值約 230 萬美元。

周一提交的文件指出，聯邦調查局 (FBI) 掌握了一把私人密鑰，可以解鎖一個收到了大部分贖金的比特幣錢包。目前還不清楚 FBI 是如何獲得此一密鑰。