快買高通！兩大業務表現仍強勁 目標價隱含近30%漲幅

晶片製造商高通 (QCOM-US) 有兩項不同的業務，一項是將自家各種技術授權給智慧手機和其他設備廠，另一項則是出售 3G、4G 和 5G 晶片和軟體到手機、連網設備和汽車市場。

儘管 5G 相關升級推動了 2020 年的強勁表現，但高通 2021 年的股票表現卻相較平淡，不僅低於 S&P 500 指數，也較費城半導體指數表現遜色，這兩項指數今年迄今均上升 13%，但同期高通卻走跌 13%。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週二報告寫道，如果投資者對高通使用分類加總估值法 (SOTP)，其業務的價值應該會更高。Chatterjee 目標價在 175 美元，且股票評級為「加碼」。

Chatterjee 表示，基於高通 2020 全年 EPS 9.15 美元，這目標價是本益比 19，「有鑑於高通在 5G 方面的領導地位，以及 5G 成長周期中營收上升帶來更高的運營槓桿，我們相信本益比 19 是合適的。」

Chatterjee 對高通股價的看法超越了共識看法。分析師平均目標價在 170.35 美元，隱含漲幅 28%。在追蹤該公司的賣方分析師中，70% 分析師給予「買進」評級，近 1/3 的人給予「續抱」評級，只有 1 位分析師建議「出售」。

為了實現 175 美元的價格，Chatterjee 寫道，他預期 1/4 的上漲程度來自高通的授權業務，剩餘則來自硬體和軟體的銷售，亦即 2022 財年約莫 EPS 6.30 美元來自硬體和軟體，而剩餘 EPS 9.15 美元來自授權業務。

Chatterjee 寫道，高通的授權業務 (財報上所見的 QTL) 是穩定且慢速成長的部門，預期可謂公司股息提供資金。他認為投資者沒有妥善考量高通非智慧手機的營收來源，該來源的成長率達 15% 上下，且已實現約 10 億美元的營收運行率。

Chatterjee 預計，硬體和軟體銷售部門成長仍快速成長，與授權業務相仿的是，對其他非智慧手機市場的銷售，未來將會推動該部門。去年高通 78% 營收來自智慧手機，另外 22% 來自旗下各種產品，但 Chatterjee 預期這比例過段時間將發生變化。

Chatterjee 預期，硬體和軟體部門的營收持續年成長將介於 10% 至 15%，高通將該部門稱為 QCT。然而，Chatterjee 預期，由於非智慧手機市場的利潤更豐厚，獲利成長會超過營收成長。

高通週二小升 0.66%，收 134.20 美元。