邑昇去年Q4營收創25季來新高 新推e-bike將是成長動能

PCB 及自行車燈具廠邑昇 (5291-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收為 1.12 億元，為連續 5 個月營收站穩 1 億元之上，月增 8.87%，年增 31.29%；邑昇 2020 年 12 月主要受惠銅價起漲，PCB 客戶重啟拉貨動能，帶動邑昇 12 月淡季逆勢回升。

邑昇 2020 年第四季營收 3.37 億元，創下 25 季以來新高，季增 7.33%，年增 18.61%，2020 年全年營收達 11.98 億元，年減 0.06%。由邑昇自行研發、並以自有品牌推出的電動自行車 e-bike，去年 12 月開始預購，目前銷售狀況良好，未來公司將規劃依海外推廣進度與國外客戶需求，進行第二批次量產，擴增業務成長動能。

邑昇指出，近期銅價上漲到 2013 年以來的新高價位，以銅箔為關鍵原料的 PCB 掀起漲價潮，使得下游廠商紛紛擴大採購動能，12 月淡季緊急拉貨，以補足庫存需求，其中又以車用及 AI 領域備貨動能最為強勁，挹注邑昇 12 月營收逆勢走揚，訂單持續至農曆年前。

而全球自行車市場仍持續擴大，連帶周邊配件需求亦不斷攀升，邑昇 12 月 LED 自行車燈出貨量與上月持平，但是 2021 年車燈在手訂單掌握度高，目前上半年產能滿載，預期 2021 年自行車燈接單可望優於去年。

展望 2021，邑昇將維持審慎樂觀看法，銅價走勢將影響 PCB 的備貨潮，公司將謹慎評估並彈性因應，而疫情改變人的生活型態，自行車成為代步與戶外運動最重要的工具，市場規模也在擴張，邑昇 LED 自行車燈事業可望持續受惠，在車燈營收的基本盤上，PCB 未來發展與 e-bike 銷售動能將是公司今年營運成長的重要關鍵。