〈台股盤後〉電子族群休兵熄火回測平盤 成交量創近兩個月新低

台股今 (8) 日受電子權值股休兵熄火，電子類股大盤資金比重再度跌破 5 成，盤面上資金仍集中航海王、鋼鐵人族群，但上攻力道不足，終場大盤回測平盤，以下跌 7.7 點，收在 17076.21 點，5 日線得而復失，成交量則縮至 3478.22 億元，創下近兩個月來新低。

觀察電子權值股表現，台積電開高走低，盤中由紅翻黑，終場小跌 0.51%，收在 589 元，矽力 - KY、聯強、大立光、旭準、智邦等跌幅都超過 2%，拖累大盤回測平盤，鴻海則以平盤作收，國巨、聯電則在 5 月營收亮眼支撐下，逆勢走揚。

從各族群分析，受 6 月上旬面板報價出爐，其中 32、43 吋中小電視面板價格持平 5 月下旬價格，為一年來首見，整體面板漲幅也同步收斂，拖累今面板族群開高走低，彩晶跌逾 2%，雙虎友達、群創跌幅也超過 1%。

盤面上資金再度湧入傳產族群，貨櫃三雄午盤過後買盤進場，萬海、陽明強漲逾 7%，長榮也有近半根停板，多檔散裝航運股台航、正德、四維航等更直攻漲停；鋼鐵族群中，運錩、聚亨、燁輝、彰源、中鴻、燁興等漲幅也均超過 2%。

另一方面，高端疫苗今終止連 6 根跌停後，早盤直拉漲停價 228 元鎖住，也激勵生技醫療族群表現，包含永昕、生華科也同步攻上漲價位，基亞、紘康、東洋等也均在盤上表現。

觀察 19 大類股資金比重，電子族群交投清淡，今成交比重再度跌破 5 成，僅達 49.28%，航運族群比重則有 27.24%，鋼鐵、生技醫療、造紙族群則各有 3%。

法人指出，盤面維持類股健康輪動，但資金仍集中傳產類股，電子類股則尚未有明顯反彈力道，加上近期疫情升溫，衝擊部分電子科技大廠營運表現，預期短線台股仍將在萬七關卡，維持震盪整理格局，近期則可留意上市櫃公司 5 月營收結果。