電子權值股欲振乏力 台股量縮小跌7點收17076點 5日線得而復失

美股周一漲跌互見，台股今 (8) 日開高震盪，資金再度轉進航運族群，早盤一度漲近百點，但電子權值股普遍休兵，電子股資金比重降至 5 成以下，終場指數翻黑，下跌 7.7 點，收在 17076.21 點，5 日線得而復失，成交值萎縮至 3478.22 億元。

台積電、聯發科、聯電等電子權值股，今日欲振乏力，均在平盤下方震盪整理；台塑三寶因亞洲疫情加劇、觀望氛圍濃，第三季恐旺季不旺，台塑今日領跌逾 2% 最重，台塑化受惠油價走強逆勢上漲近 1%；國巨、和泰車、元大金獲資金點火，漲勢相對強勁。

本土疫情燒向科技廠，京元電移工群聚確診人數續攀，6 月產量將明顯減少，影響單月營收約 30-35%，京元電今日股價應聲跌逾 3%，但尾盤收斂至 1% 內；超豐已完成 4264 名全體員工快篩，陽性率不高，未規劃二次快篩，產能持續運作，今日股價強彈近 4%；其他封測廠如南茂、華泰、頎邦、菱生等，股價也表現強勢。

航海王整理一天後，今日再度揚帆，四維航、台航亮燈漲停，陽明、萬海大漲逾 7%，長榮也有 4% 以上的漲幅，散裝航運股中航、慧洋 - KY、新興都表現不俗，航空雙雄重拾漲勢，約勁揚 4-6%。

矽晶圓股獲得多頭青睞，環球晶攜手格羅方德簽署 8 億美元合作協議，激勵早盤股價大漲超過 4%，但終場漲幅收斂至 1% 左右，台勝科、合晶則分別上漲 3%、2%。

高端疫苗解盲倒數，吸引買盤進場押寶，今日開盤雖以大跌 8% 開出，但 20 分鐘撮合第二次後，即有大單敲進，快速推升股價直攻漲停 228 元，終結連六根跌停，高低震幅高達 19.68%，逾 8000 張委買高掛。