◆盤勢分析

1. 週二 (8 日) 美債殖利率下滑、比特幣暴跌，半導體類股疲軟，Reddit 散戶炒股熱浪再襲，新寵 Clover Health 暴漲逾 85%，市場走向缺乏關鍵催化劑，終場四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.64~+0.31%。蘋果 + 0.67%、特斯拉 - 0.25%、日月光 ADR-0.71%、聯電 ADR-2.63%。

2. 週一 Nasdaq 再創近期反彈新高，週二台股以上漲 10.43 點的 17094.34 點開出後，在航運、橡膠、鋼鐵、汽車、玻陶等類股等族群走強下震盪走高，早盤最高來到上漲 97.61 點的 17181.52 點，但在 2449 京元電停工影響較預期大，使追價買盤謹慎，指數震盪盤軟，最低來到下跌 27.38 點的 17056.53 點，隨後在航運、橡膠、觀光、生技、矽晶圓等類股走強下，指數震盪盤堅，終場仍以下跌 7.7 點的 17,076.21 點作收，成交金額為 3496.33 億元。三大法人合計賣超 56.73 億元：外資賣超 64.09 億元、投信買超 14.26 億元、自營商賣超 6.9 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，有利於短線整理的籌碼沉澱。

(2) 均線：盤中一度突破 5 日線，可惜未能站上，短線暫以 5 日線為短壓，帶量突破則轉強。

(3) 技術指標：6/4 日 KD 死亡交叉，週二開口擴大，未出現黃金交叉前，持續整理。

4. 櫃買指數: 開平低震盪走高，上漲 0.82%，收在 202.62 點，帶量站上季線，有機會挑戰前高 205.28 點的壓力。

5. 觀盤重點：由於 2449 京元電停工影響較預期大，短期內晶片供給恐更吃緊，也將影響半導體族群的走勢，因此短線恐仍以非半導體族群較易有表現，而盤面也陸續反映 5 月營收獲利狀況，可擇強擇優操作。

6. 環球晶（6488）昨（8）日宣布，與美國晶圓代工龍頭格芯（GlobalFoundries）簽訂 8 億美元（約新台幣 220 億元）長約，格芯將支付預付款，環球晶未來將分數年在美投資近 2.1 億美元（約新台幣 59 億元），擴大絕緣層上覆矽（SOI）晶圓產能，以供格芯使用。

7. 被動元件大廠華新科（2492）昨（8）日公告 5 月營收為 39.74 億元，月增 0.63%、年增 37.95%，站上近 30 個月以來高點。華新科表示，五月雲端､遊戲及居家辦公設備需求持續強勁，唯因時值長假期間工作天數減少影響；華新科累計今年前 1-5 月營收為 183.85 億元，年增 53.52%。

8.PCB 暨 IC 載板廠欣興（3037）8 日公布五月營收，受惠載板產能持續滿檔，欣興首次站上 80 億元，創下單月歷史新高。欣興五月營收 80.26 億元、月增 2％、年增 8.72％，累計前 5 月營收達 377.16 億元、年增 6.97％，也創歷年同期新高。

9. 長榮海運（2603）昨（8）日公布 5 月營收、獲利數字，同步創新高。5 月營收達 344.4 億元，年增率 145.52%，單月稅後純益達 171.6 億元，年增率達 13.12 倍，等於一天賺進 5.5 億元，每股純益 2.91 元。

