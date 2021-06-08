籲政府為產業裝葉克膜救命 商總提七大建議

商總理事長許舒博今 (8) 日召開記者會表示，台灣疫情來的又急又猛，部分產業陷入即刻停工、業績歸零、員工生計難以為繼的生死關頭，拜託政府紓困一定得超前部署，務必「精準、加碼、快速」，為產業裝葉克膜救命，企業挺住才能挺勞工。

許舒博表示，產業已受疫情影響超過一年，現在直接躺進加護病房戴呼吸器，等著葉克膜救命，呼籲政府挺企業、企業挺勞工，共創三贏。

許舒博指出，今年受到三級管制，很多行業上不了班，不是業績歸零，就是掉到不到 1 成，因此，政府紓困 4.0 一定要「精準、加碼、快速」執行，才能發揮效益。

根據商總回收 97 個產業公會問卷結果顯示，除部分被迫停止營業的服務業外，整體服務業與去年同期相比，今年 5 月業績平均營收衰退 56%，許舒博認為，若事態持續超過 1 個月，影響將急遽擴大，恐帶來毀滅性衝擊。

許舒博表示，對於政院紓困 4.0 規劃的補助範圍及申請方式，會員產業反映「看的到、吃不到」，或根本「救不到」的諸多問題，綜整會員產業紓困 4.0 需求，提出七大建議，期盼政府一定要參採。

第一，染疫風險性高服務業從業人員優先納入疫苗施打對象；第二，協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助；第三，各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困；第四，展延舊有紓困貸款減輕企業還款壓力；第五，全面調降公有空間租金降低業者經營負擔；第六 ，因應疫情期間防疫優先，證照效期自動展延半年；第七，鬆綁工時規定。

許舒博表示，這次疫情衝擊國內服務業太嚴重了，若疫情持續蔓延，紓困 4.0 特別預算 2600 億元，加上後續準備的 1600 億元，可能都不夠用，政府未來可能不得不舉債來救企業。

他呼籲，政府除控制疫情擴散及提升施打疫苗率外，紓困一定得超前部署，加碼救企業，企業挺住才能挺勞工，也才能穩定社會民心，全力救經濟。

