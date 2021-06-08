無薪假破5000人創今年新高 民生工業單周激增880人最多

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 467 家、5065 人實施，創今年新高，其中，運輸及倉儲業受惠宅經濟需求，無薪假明顯改善，但民生工業意外激增 880 人，勞動部透露，主要因一家食品製造業者空廚業績大受衝擊，通報實施高達 800 多人。

根據勞動部統計，截至 7 日，全台共計 467 家、5065 人休無薪假，單周增加 22 家、940 人，製造業意外大幅增加至 1655 人，其中，民生工業從上周的 175 人暴增至 1055 人；金屬機電工業、資訊電子工業變動不大，維持在 200 多人。

值得關注的是，由於國內疫情嚴峻，民眾在家防疫，催出宅經濟商機爆發，導致物流塞車延遲，運輸及倉儲業人力吃緊，甚至有業者宣布暫停配送北部低溫包裹，因此，本期無薪假下滑至 836 人，單周減少 465 人。

受到本土疫情蔓延衝擊，批發及零售業本期無薪假共計 724 人，單周增加 250 人；住宿及餐飲業攀至 495 人，單周增加 222 人，無薪假明顯增溫。

不過，以旅行社為主的支援服務業，則從 1012 人下滑至 746 人。勞動部指出，因應紓困措施上路，旅行社資方正與勞方協商下一個無薪假週期，疫情衝擊仍待觀察。

勞動部表示，多數事業單位之實施人數在 50 人以下，實施期間多數未超過 3 個月，實施方式多為每月休 1 日至 4 日。