〈紓困4.0啟動〉孩童補貼1萬元6/15發放 個人紓困有存摺者6/4入帳

行政院會今 (3) 日通過紓困特別預算案，啟動紓困 4.0 作業，院長蘇貞昌表示，今年針對 250 萬名國小以下孩童，每人加發 1 萬元家庭防疫補貼，6/15 起就會開始發放；去年申請過個人紓困、留有存摺資料的民眾，明 (4) 日起就會直接撥款入帳。

蘇貞昌今天親自出席院會後記者會，他表示，現在之所以有足夠的資源來啟動紓困，要歸功於去年一整年的防疫成果，當全球經濟衰退之際，台灣仍擁有傲人的經濟成長，我們也整備了充足的防疫物資，今天才有本錢對抗疫情，並展開新一波紓困。

蘇貞昌表示，他代表政府感謝防疫人員幫忙及國人同胞努力，讓疫情獲得初步控制，確診人數沒有出現等比級數的擴散。

蘇貞昌說，這次疫情來得又快又急，影響許多家庭、行業，因此，行政院決議依照去年標準來進行紓困，特別針對 250 萬名國小以下孩童，以及國高中、五專前 3 年身心障礙生家庭，從 6 月 15 日開始，每人孩童加發 1 萬元家庭防疫補貼。

至於自營業者的紓困，蘇貞昌指出，也從過去只有投保金額在 24000 元以下才能領取 3 萬元，今年另外增加投保金額 24000 元以上的民眾，也可領取 1 萬元，也就是排富後所有自營業者，都能得到政府紓困。

蘇貞昌表示，光這兩類共計增加 300 多萬人受惠，行政院希望在有限資源幫助更多人。這波紓困 4.0 總預算編列 2600 億元，個人紓困的部分總計將有 730 萬人次可受惠。

蘇貞昌說明，為了便民、避免群聚及減少地方政府的負擔，行政院會決議，只要是去年申請過、有存摺資料，符合資格的民眾，明日起將直接匯入紓困金，請大家多使用網路銀行查詢，不要急著到臨櫃刷簿子。

至於去年沒有申請過的新增個人紓困，蘇貞昌表示，行政院各部會也會從下周一 (6/7) 起，提供線上申請或郵寄申請書，請民眾不要到臨櫃辦理。此外，勞工紓困貸款將從 6/15 開始受理。