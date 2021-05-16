視訊會議需求商機再起 圓剛、圓展Q2動能強

國內疫情升溫，本土病例暴增，指揮中心也宣布台北市、新北市自 5 月 15 日起至 5 月 28 日升級至第三級警戒，上市櫃企業也相繼宣布啟動分區上班、異地辦公，市場預期，視訊會議商機需求將再起，將有助圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 等營運。

圓剛表示，今年以來並未像去年有明顯急單出現，但客戶基本需求較往年穩健，加上近期原物料缺貨狀況加劇，因此庫存水準相較過往水準有些許提升；圓剛產品多數均交由圓展代工生產。

圓展指出，去年疫情推升實物攝影機、電視攝影機需求成為新常態，目前訂單能見度已看到今年上半年，預期營運較去年將有雙位數成長，隨著進入第 2 季、第 3 季後，相關教育專案陸續出貨，營運可望逐季增溫。

另一方面，圓展近期也發表兩款全新視訊會議設備，包含 4K 視訊會議系統 AVer VB130、USB 雲端視訊會議攝影機 AVer CAM130，園展表示，新產品將從第 2 季起小量出貨，下季可望放量，今年也規劃將 RD 團隊擴增至 150 個人，提升既有產品創新。

產能方面，圓展目前產能維持近滿載狀態，近期也持續提升自動化，可望近一步提升產能約 10-20%，也不排除重啟委外代工模式進行生產。

圓剛 4 月合併營收 4.71 億元，月增 7.14%、年增 48.52%，累計今年 4 月合併營收 17.5 億元、年增 78.51%；圓展 4 月合併營收 3.56 億元，月增 9.19 %，年增 68.98%，累計前 4 個月合併營收 13.55 億元、年增 97.75%。