【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國三大指數都相當接近於歷史高點，近期市場受到總體製造業數據的亮眼表現，加上美國疫情緩和下，景氣循環股以及重啟經濟企業再度受到市場關注；此外，就業數據不如預期的強勁增長，降低了對 FED 緊縮貨幣政策的擔憂，也成為推動股市上漲的動力之一。由於原油價格繼續反彈，上周美國能源股領漲所有產業，而受惠於經濟復甦的金融股也成為支撐大盤的要角。此外，美國新冠病毒病例繼續下降，疫苗接種率上升，根據最新發布的數據，超過一半的美國人口至少接種了一劑疫苗。由於美國國內疫情的改善，加上夏季的到來，市場再度對重啟經濟受惠的旅遊和酒店業等行業，抱持樂觀的業績前景預期。包含航空、旅遊以及遊輪營運商等企業股票表現也明顯優於大盤。此前美國運輸安全管理局表示從陣亡將士紀念日長周末的周五到週一，平均篩查 178 萬人，遠高於一年前的數量，另一個跡象表明美國航空旅行已達到疫情大流行時期的高點。雖然這些流量是一年前的六倍多，但仍比 2019 年陣亡將士紀念日週末低 22%。

街口投信分析緊追在美國之後的歐洲地區，接種疫苗也積極展開，法國周一宣布已開始為 18 歲以上的所有人接種新冠肺炎疫苗；此外，歐盟委員會建議在歐盟國家之間旅行時，接種疫苗的遊客應免於強制檢測或檢疫措施，並敦促逐步放寬旅行限制，以適應不斷增加的疫苗接種量。另外，日本首相官邸公佈數據稱，國內至少完成一劑疫苗接種的人數截至 6 月 1 日超過 1000 萬人。目標達到每日 100 萬人的接種，同時，日本政府希望在 9 月底之前確保可滿足日本國內所有接種對象的總計 2 億 2000 萬劑疫苗。街口投信表示隨著歐美日等地的接種疫苗速度加快，相關地區的經濟重啟企業將出現業績顯著改善動能，將是市場持續關注的復甦題材族群。

【債市】

美國五月份非農就業人數新增 55.9 萬人，低於市場預期之 67.5 萬人，略為緩解市場對於聯準會可能被迫提早縮緊貨幣政策之擔憂，在美債利率持穩下，上周 J.P. Morgan EMBIGD 指數上漲 0.30%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 6 月 2 日止一週，新興市場債券基金淨流入 14.7 億美元，較前一周淨流入增長，今年以來累計流入 375 億美元至新興市場債券基金。

街口投信表示上週巴西及土耳其皆公布優於預期之第一季經濟成長率，惟土耳其總統厄多安於電視上表示預計於夏天展開降息，消息傳出後帶動土耳其里拉大貶，因土耳其通膨仍高，若貿然降息將降低其實質利率並引發資金外逃。此外，南美國家蘇利南於上周提出欲削減債券本金 7 成，使其國際債券指數價格一周大跌 14%，顯示新冠疫情對於部分低信評國家造成之龐大財政壓力。

本周包含俄羅斯、智利、祕魯… 等央行將召開利率會議，市場預期俄羅斯央行將升息一碼，其餘央行則將維持利率不變。政治事件方面，祕魯於上周末舉行第二輪總統大選，極左派候選人 Castillo 在此前民調中持續領先極右派對手藤森惠子，若其當選可能造成祕魯信評調降，此外，墨西哥亦於上周末舉行地方及國會大選，觀察墨國總統 AMLO 之政黨能否維持下議院超過 2/3 之絕對多數席位。

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