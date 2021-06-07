【中信投信】新興亞股再吸金 越股強漲

上周美國非農就業數據遜於預期，市場預料聯準會維持觀望態度，舒緩市場對於貨幣政策收水的擔憂，股市稍獲喘息，科技股領漲下，四大指數齊揚。新興亞股也再度迎來春天，新興亞股（不含中國）上周資金淨流入為今年 3 月中旬以來單周最高淨流入，達 19 億美元（以下貨幣單位皆為美元），多數股市皆開出紅盤。

上周東協成員表現出色，越南、印尼、泰國股市漲幅為新興亞股前三強，漲幅分別為 4.1%、3.7%、1.9%。資金淨流入最高的國家則為印度、南韓、印尼，金額為 11 億、7.9 億、1.9 億，印度連三周資金淨流入，南韓則是終結連六周淨流出。值得一提的是，菲律賓上周淨流入 1.1 億，為 2019 年 2 月 8 日以來最高。

整體來說，5 月多數新興亞股都遭提款，南韓、台灣、泰國贖回力道最重，分別是 79.6 億、 19.1 億、10.6 億，今年以來僅印度、印尼維持外資資金淨流入。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，台股過去連三周上漲，但由於國內半導體廠爆發員工染疫新聞，導致今日台股開盤一度重跌逾 300 點，短期高檔震盪難免，但由於半導體終端市場需求不變，若疫情能有效控制，後續訂單仍無虞。

根據目前政府統計資料，國內第一家爆發移工染疫的電子公司，共 182 名個案確診，其中以外國籍居多，佔了 158 名。另兩家電子公司也有各 12 名確診案例。目前第一間電子廠已完成第一輪快篩，即將進行第二輪全面快篩，另兩間廠商也將於近期完成第一輪快篩。由於晶圓測試的後段需要較多人力，若無法妥善控制外籍移工染疫狀況，營運將受影響。短期來說，晶片交期時間可能因此拉長，使部分晶片的缺貨狀況更加嚴峻。

越南第四波疫情尚未止息，5 月越南胡志明指數強漲 7%，是是亞洲最強的。越南股市能夠持續挺進，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，主要是越股於基本面穩固、評價面相對便宜。

張晨瑋表示，基本面來說，越南上市企業第一季獲利年增率高達 90%，營收年增率也有 11.3% 的佳績，即使在疫情影響下，越南五月份工業生產數據仍較上月增加 1.6%，下半年又是電子產品出貨旺季，營收還具上看空間。然而，企業營運強勁的情況下，越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點 2018 年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間。

越南股市由於相對淺碟，且指數波動大，市場資訊亦較不對稱，對主動選股的投資操作相對有利，建議投資人布局時以主動型基金作為核心持股。

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