新光銀行推好康！新光智能理財免帳管費又免費看天下雜誌

隨著大數據科技時代的來臨，帶動了新形態智能理財的投資風潮，將投資化繁為簡，讓投資人不用時時刻刻盯盤，省去很多勞心勞力時間，加上最近疫情嚴峻大家隔離在家，因而吸引許多人申辦。也因此，「新光銀行智能理財」推出即日起至 2021/12/31 前免帳管費優惠，優惠期間後依平台首頁公告之費率計收。

「新光銀行智能理財」近期也與自家 OU 數位存款帳戶近期攜手合作「天下雜誌免費閱讀活動」，只要於今年 5 月 1 日至 8 月 31 日活動期間使用 OU 數位存款帳戶 (不含數位證劵證戶) 做為智能理財扣款帳戶，並且扣款成功者，即可免費閱讀天下雜誌三個月。新光銀行表示，每位客戶僅限回饋一次，名額總計 500 名，將依 OU 數位存款帳戶扣款成功時間做為贈獎排序依據，一旦名額額滿，活動即告結束，並會於新光銀行官網公告。此外，符合獲獎資格者，新光銀行將於符合資格的次月底前，以手機簡訊方式發送天下雜誌電子兌換券序號，獲獎者須於今年 12 月 31 日前完成「天下數位全閱讀」電子序號兌換，逾期無效，遺失者也無法補發。

由於疫情的不穩定，投資市場行情起起伏伏，有些人常會錯過時機，有些人則是容易追高被套在高點當韭菜收割，更有些人常因暴跌而恐慌砍在低谷，智能理財正可以解決這些痛點。「新光智能理財」因應每位投資人的不同，根據投資人各自的風險承受度、投資行為以及個人階段性目標給予最適合的客製化投資組合建議，而投資人若不喜歡提供的建議投資標的，也可自行選擇投資組合內的投資標的，大幅增加投資的彈性及多元性，是一種可以自我掌控的聰明智能理財。在投資的過程中「新光智能理財」將會持續關注金融市場的變化，運用智能監控市場，提供「再平衡機制」調整，一旦市場震盪造成資產比例失衡或表現落後，或是客戶更改風險屬性，偏離原先設定目標，便會發送再平衡通知，提供資產調整建議，客戶可自行評估是否接受調整，讓忙碌的上班族不會錯失進出場的黃金時機，適時地汰弱留強，能夠理性投資而不慌亂，並有效降低投資風險。就如同投資管家一樣，為客戶投資把關，也讓他們投資理財更方便、更輕鬆。

此外，「新光智能理財」每個月將提供專屬的投資報告書，讓投資人能清楚了解市場趨勢與投資績效。由專家團隊針對全球投資市場進行研究，同時關注不同產業動向，輔以技術線型分析，尋找具有投資價值的市場。並定時提供投資組合報告、偶發重大單一事件評論及短評快訊，讓投資人能即時掌握市場動態。且操作流程從登入平台到完成投組建立，僅僅不用 2 分鐘，讓投資變得順暢簡單，輕鬆透過「新光智能理財」實現投資人的夢想計畫。

「新光銀行智能理財」： https://skbrobo.skbank.com.tw/robot/

臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。

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